Дзен запустил «Прогнозы» в новостях

В «Новостях» Дзена появился интерактивный раздел «Прогнозы», где пользователи могут предположить, как будут развиваться события. О запуске рассказала директор по продукту платформы Анна Горбик.

Оставить свой ответ можно непосредственно в новостном материале или в отдельном разделе. Для этого достаточно выбрать один из двух вариантов — «Да» или «Нет».

Темы охватывают разные сферы: от выхода Даниила Медведева в полуфинал Итогового турнира ATP до снега в Москве в новогоднюю ночь и прохождения сюжета GTA VI за первые сутки после релиза.

До определения исхода события участники не увидят, как распределились голоса. Когда результат станет известен, читатели смогут проверить свое предположение и узнать, какую позицию поддержало большинство.

Согласно исследованию Дзена, 51% россиян после знакомства с новостями обсуждают возможное развитие событий с близкими. Новый инструмент позволяет выразить ожидания прямо во время чтения, а затем сравнить их с тем, что произошло.

По словам Горбик, на платформе представлены 5000 средств массовой информации, ежедневно выпускающих сотни тысяч материалов. Она отметила, что возможность сделать прогноз и позднее проверить его дает аудитории дополнительный повод возвращаться к публикациям.

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