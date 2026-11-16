Ортопедическая или пуховая: какая подушка лучше для сна

Утром болит шея, затекают плечи, а голова кажется тяжелой. Первая мысль — виновата старая подушка. В магазине предлагают заменить ее ортопедической моделью с эффектом памяти.

Производители обещают правильное положение позвоночника и здоровый сон. Но действительно ли специальная подушка избавляет от боли? Или обычная пуховая справляется не хуже?

Оказывается, высокая цена и необычная форма еще не гарантируют пользы. Ортопедические модели могут уменьшать неприятные ощущения, но подходят далеко не всем. Иногда привычная подушка оказывается удобнее дорогой покупки. Что говорят исследования, как выбрать правильную высоту и почему надпись «ортопедическая» не стоит воспринимать как обещание лечебного эффекта — в материале 5-tv.ru.

Чем ортопедическая подушка отличается от обычной

Типы подушек. Какая подушка будет полезнее для сна. Стоит ли покупать ортопедическую подушку. Польза пуховой подушки. www.globallookpress.com/Mode Modern / Ferrari

Главная задача любой подушки — поддерживать голову и шею во время сна. Важно, чтобы позвоночник сохранял естественное положение, а мышцы не испытывали лишнего напряжения.

Обычные подушки чаще всего имеют прямоугольную форму. Их наполняют пухом, пером или синтетическими волокнами. Мягкий материал легко меняет форму под весом головы. Но со временем наполнитель может сбиваться, из-за чего подушка теряет высоту и хуже поддерживает шею.

Ортопедические модели обычно делают из упругих материалов. Например, латекса или специальной пены. Некоторые имеют валики разной высоты и углубление для головы. Такая конструкция помогает поддерживать шею в определенном положении.

При этом важно различать обычные изделия с анатомической формой и медицинские подушки. Как поясняет Роскачество, медицинское назначение конкретной модели должно подтверждаться регистрационным удостоверением Росздравнадзора. Однако наличие такого документа само по себе не гарантирует избавления от боли.

Ортопедическая подушка — польза или маркетинг?

Типы подушек. Какая подушка будет полезнее для сна. Стоит ли покупать ортопедическую подушку. Польза пуховой подушки. www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

Надпись «ортопедическая» часто воспринимается как окончательная гарантия здорового сна. Покупатели надеются, что новая подушка исправит осанку, устранит боль и поможет при остеохондрозе. Однако такие обещания стоит оценивать осторожно.

Само название не доказывает, что изделие подходит конкретному человеку. Важны высота, жесткость, форма и привычная поза сна. Даже дорогая модель может оказаться неудобной.

В 2010 году австралийские ученые решили выяснить, какие подушки действительно помогают избежать неприятных ощущений после сна. В исследовании, опубликованном в научном журнале Journal of Pain Research, приняли участие 106 взрослых добровольцев, привыкших спать на боку.

Участникам предложили по очереди испытать пять видов подушек: латексные, перьевые, полиэстеровые, обычные пенные и пенные с анатомической формой. На каждой модели добровольцы спали в течение недели, а между испытаниями возвращались к своим привычным подушкам. Каждое утро они сообщали, беспокоили ли их головная боль, скованность шеи или неприятные ощущения в плечах и руках.

Лучшие результаты показали латексные подушки. При их использовании участники реже жаловались на головную боль и дискомфорт в области плеч и рук. Хуже всего себя проявили перьевые модели: после сна на них неприятные симптомы возникали чаще. При этом пенные подушки с анатомическим контуром не продемонстрировали преимуществ перед обычными пенными.

Однако ученые не утверждали, что латекс подходит абсолютно всем. Исследование касалось людей, которые обычно спят на боку, а результаты зависели от конкретных испытанных моделей. Поэтому выбирать подушку исключительно по материалу наполнителя не стоит.

Более масштабный научный обзор, опубликованный в 2021 году в журнале Clinical Biomechanics, также выявил преимущества некоторых специальных подушек. Проанализировав девять качественных исследований с участием 555 человек, ученые установили, что модели из упругих резиновых материалов и пружинные подушки могут уменьшать боль в шее и неприятные ощущения после пробуждения. Однако существенного улучшения качества сна обнаружено не было.

Может ли обычная пуховая подушка быть лучше?

Типы подушек. Какая подушка будет полезнее для сна. Стоит ли покупать ортопедическую подушку. Польза пуховой подушки. www.globallookpress.com/Jaap Arriens

Любителям мягких пуховых подушек необязательно отказываться от привычной постельной принадлежности. Если человек хорошо спит, не просыпается с болью в шее и чувствует себя отдохнувшим, менять подушку только из-за рекламы не нужно.

Проблемы возникают, когда наполнитель перестает поддерживать голову. Например, пух сбивается по краям, а под затылком образуется углубление. В результате шея может оказаться в неудобном положении. Особенно во время сна на боку.

Получается, обычная подушка вполне может быть подходящей, если сохраняет форму и обеспечивает комфортную поддержку.

Как правильно выбрать высоту подушки

Типы подушек. Какая подушка будет полезнее для сна. Стоит ли покупать ортопедическую подушку. Польза пуховой подушки. www.globallookpress.com/Erik Reis — IKOstudio

Одна из распространенных ошибок — выбирать подушку только по мягкости. Между тем необходимая высота во многом зависит от положения тела во сне.

Стоит понимать, что универсальной модели подушки не существует. При выборе в первую очередь нужно учитывать привычную позу:

На спине. Обычно подходят модели высотой около 6–11 сантиметров. Подушка должна поддерживать шею, но не прижимать подбородок к груди.

Обычно подходят модели высотой около 6–11 сантиметров. Подушка должна поддерживать шею, но не прижимать подбородок к груди. На боку. Часто требуется более высокая модель — примерно 9–16 сантиметров. Она должна заполнять пространство между плечом и головой.

Часто требуется более высокая модель — примерно 9–16 сантиметров. Она должна заполнять пространство между плечом и головой. На животе. Лучше выбирать очень низкую и мягкую подушку. Высокая модель может усиливать напряжение шеи.

На выбор также влияют ширина плеч, комплекция и жесткость матраса. Проверить удобство можно еще в магазине. Достаточно лечь в привычную позу и оценить положение головы. Если шея заметно изгибается вверх или вниз, высота может не подходить.

Подушка с эффектом памяти: действительно ли она полезнее?

Типы подушек. Какая подушка будет полезнее для сна. Стоит ли покупать ортопедическую подушку. Польза пуховой подушки. www.globallookpress.com/Ingram Images

Популярностью пользуются модели с эффектом памяти. Их делают из вязкоэластичной пены, которая меняет форму под давлением и теплом тела. После снятия нагрузки материал постепенно восстанавливается.

Такая подушка может способствовать более равномерному распределению давления и обеспечивать поддержку головы и шеи. Однако ощущения зависят от индивидуальных предпочтений. Некоторым нравится плотная поддержка, другим она кажется слишком жесткой.

При этом эффект памяти не гарантирует избавления от головной боли или напряжения шеи. Если валик слишком высокий, он может вызывать дискомфорт даже при хорошем качестве материала. Поэтому важнее выбирать подушку по удобству, а не по популярности наполнителя.

Когда ортопедическая подушка действительно нужна

Типы подушек. Какая подушка будет полезнее для сна. Стоит ли покупать ортопедическую подушку. Польза пуховой подушки. www.globallookpress.com/Rosseforp

Специальную подушку можно рассмотреть, если человек регулярно просыпается с напряжением мышц шеи или испытывает дискомфорт во время сна. Иногда дополнительную поддержку рекомендует врач травматолог-ортопед.

Однако сначала стоит разобраться в причинах боли. Она может возникать из-за длительной работы за компьютером, мышечного перенапряжения или заболеваний позвоночника. Замена подушки не всегда решает проблему.

При хронической боли могут потребоваться лечебная физкультура, изменение повседневных нагрузок и другие методы лечения.

Консультация с врачом также не будет лишней перед покупкой ортопедической подушки. Особенно при заболеваниях шейного отдела позвоночника. Если боль сопровождается онемением рук, нарастающей мышечной слабостью или нарушением движений, необходимо обратиться за медицинской помощью.

Как понять, что подушка не подходит

Типы подушек. Какая подушка будет полезнее для сна. Стоит ли покупать ортопедическую подушку. Польза пуховой подушки. www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peo

Иногда необходимость замены подсказывают собственные ощущения. Например, человек каждое утро просыпается со скованностью шеи, постоянно подкладывает руку под голову или несколько раз за ночь поправляет подушку.

Стоит обратить внимание и на само изделие. Если наполнитель сбился, появились устойчивые вмятины или подушка перестала восстанавливать форму, она может хуже поддерживать голову.

Но неприятные ощущения по утрам не всегда связаны с постельными принадлежностями. Если замена подушки ничего не изменила, причину необходимо искать вместе с врачом.

Что в итоге лучше: ортопедическая или обычная подушка?

Типы подушек. Какая подушка будет полезнее для сна. Стоит ли покупать ортопедическую подушку. Польза пуховой подушки. ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

Однозначного победителя нет. Ортопедическая подушка может оказаться удобнее благодаря устойчивой форме и поддержке шеи. Но обычная пуховая или синтетическая модель тоже способна обеспечить комфортный сон.

Главный критерий — не название на упаковке, а положение головы и шеи во время отдыха. Подушка должна подходить по высоте, жесткости и форме.

Не стоит ожидать, что дорогая покупка исправит осанку, вылечит остеохондроз или избавит от хронической боли. Для таких обещаний недостаточно убедительных научных данных. Поэтому прежде чем расставаться с привычной подушкой, стоит оценить ее состояние и собственное самочувствие. Возможно, менять ничего не придется. А если шея болит каждое утро, стоит обратиться к врачу, чтобы установить причину неприятных ощущений.