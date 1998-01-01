Новогоднее обращение Владимира Путина в 2019 году

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам с традиционным новогодним поздравлением. Глава государства отметил, что Новый год — очень теплый семейный праздник, когда видны восторженные глаза малышей, чувствуется, как рады родители, бабушки и дедушки, если вся семья в эти минуты вместе, а их сердца согреты чуткостью и вниманием.

— Вот оно — новогоднее волшебство, и создает его наша душевная щедрость. Она востребована и в праздники, и в будни, когда мы поддерживаем тех, кто нуждается в помощи, кто одинок или болен, ведь чужой беды действительно не бывает, — сказал Путин.

Российский лидер обратил внимание, что благополучие как отдельно взятого человека, так и государства в целом зависит от общих усилий.

Традиция новогоднего обращения главы государства

Традиция новогоднего обращения к народу в канун Нового года соблюдается во многих странах. В России, Белоруссии, Великобритании, Германии, Австрии, Северной Кореи, а также на Украине граждане ежегодно ждут теплых поздравлений лидера государства с наступающим праздником. Как правило, в таком обращении глава государства подводит итоги и рисует ближайшие перспективы. Люди с удовольствием слушают слова представителя власти и только после этого поднимают бокалы в честь праздника. В России новогоднюю речь уже несколько лет подряд произносит Владимир Путин.

История новогоднего обращения президента в СССР и России

История обращения президента РФ к народу уходит корнями в 1936-й. В это время официально возобновилась традиция празднования Нового года, а вместе с ней пришла и другая — слушать торжественное поздравление главы государства прямо перед боем курантов.

1 января 1936-го в газете «Правда» впервые появилось новогоднее поздравление Иосифа Сталина, а по радио прозвучала речь председателя Центрального исполнительного комитета СССР Михаила Калинина. Однако представитель власти обратился не ко всем: свои пожелания он адресовал участникам первой арктической экспедиции.

Ко всем гражданам государства Михаил Калинин обратился впервые в 1941-м. Поздравительные слова он омрачил рассказом о кровопролитных сражениях на фронтах Великой Отечественной войны.

В период правления Хрущева «новогодняя речь» публиковалась в газете от ЦК КПСС, Верховного Совета и Совета министров СССР. Конкретные персоналии не упоминались.

По телевидению новогоднее обращение стало транслироваться впервые в 1970-м при Леониде Брежневе. Однако через пять лет из-за болезни главы государства традицию пришлось нарушить. С конца 1970-х новогодние обращения от имени партии и правительства зачитывал известный диктор центрального телевидения Игорь Кириллов. А в газетах по-прежнему публиковались поздравления от ЦК КПСС, Верховного Совета и Совета министров СССР.

Последующие руководители советского государства Юрий Андропов и Константин Черненко не обращались к народу в новогоднюю ночь. Традиция вновь ожила в 1985-м при Михаиле Горбачеве. Генсекретарь ЦК КПСС удивил советский народ: с поздравительным словом он обратился к американцам, в то время как президент США Рональд Рейганд поздравил граждан СССР.

Самое неожиданное новогоднее поздравление прозвучало 31 декабря 1991-го. В это время к россиянам обратился не президент, а юморист Михаил Задорнов. Сатирик не рассчитал время, из-за чего бой курантов задержали, и блюстителям традиций пришлось вступить в новый год на несколько минут позже.

Новогоднее обращение Бориса Ельцина в 1991-м было записано заранее: оно вышло в эфир 30 декабря, а в «Российской газете» появилось 31-го.

В 1999-м президент вновь удивил своих граждан в новогоднюю ночь. С наступающим народ поздравили дважды: Борис Ельцин днем и Владимир Путин ночью. В это же время Ельцин сообщил об отставке.

С 2000-го новогодние поздравления Владимира Путина стали проводиться не только в традиционное время, но и в традиционном месте. Восемь лет подряд президент стоял на Ивановской площади и желал своим гражданам новых успехов. Путин стоял на фоне портика 14-го корпуса Московского Кремля и Спасской башни.

До 2015-го традиционное обращение Владимира Путина записывали в разных местах: в Троицкой башне, в галерее Храма Христа Спасителя и даже в здании Дворца культуры в Хабаровске. В 2015-м все вернулось на свои места: президент стоит на территории Кремля — россияне ждут его слов перед телевизором.

Сразу после поздравлений Владимира Путина телевидение транслирует бой курантов, под который граждане поздравляют друг друга с Новым годом, загадывают желание и пьют шампанское.

Новогоднее обращение Владимира Путина в 2018 году

В своем поздравлении в 2018-м президент пожелал успехов и благополучия, а также «мира и процветания великой России». Владимир Путин призвал россиян всегда помнить о своих родителях, беречь их и ценить каждую минуту, проведенную рядом. Глава государства пожелал больше понимать своих детей, их устремления и мечты, а также посоветовал забыть старые обиды и признаться друг к другу в любви.

Сейчас на пороге новый 2019 год, а, значит, и новое обращение Владимира Путина.

Ранее Пятый канал опубликовал поздравление Владимира Путина с новым 2018 годом.