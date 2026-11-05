«Бывших детей не бывает»: Товстик ответил на критику после решения суда о месте проживания его детей

Роман Товстик не планировал после развода забирать детей у их матери

Предприниматель и новый возлюбленный экс-супруги телеведущего Дмитрия Диброва Полины Роман Товстик ответил на критику, после того как суд определил, что все шестеро детей бизнесмена от первого брака будут жить с ним. Послание с объяснением своей позиции предприниматель написал на своей странице в социальной сети.

Не планировал забирать детей

Он отметил, что после развода с женой Еленой Товстик в сентябре 2025 года бизнесмен и представить не мог, что будет бороться за своих сыновей и дочерей в суде. Тогда двое детей, Анна и Артем, по его словам, сами приняли решение жить с отцом, а не с матерью. Остальные проживали с экс-супругой предпринимателя.

Однако Елена начала препятствовать общению детей не только с отцом, но и с братом, и с сестрой, которые оказались под одной крышей с Товстиком и Дибровой.

«Я не планировал подавать в суд и забирать всех детей. В моей картине мира невозможно было даже представить, что родная мать запретит общение мне с Алисой, Агатой и Артуром, а братьям и сестрам не даст общаться между собой», — подчеркнул бизнесмен.

Он добавил, что осенью 2025 года бывшая жена закрыла въезд в поселок, в котором проживала с четырьмя детьми и бывшему мужу, и старшим дочке с сыном. Кроме того, по заверениям предпринимателя, экс-супруга в течение года не исполнила предписанный при разводе порядок общения отца с младшими детьми.

«Я оплачиваю все, у меня есть на это все подтверждающие документы, я вынужден был отстаивать свои права в суде, потому что по-другому добиться общения с ними я не могу. Какие суды мне еще нужно выиграть просто для того, чтобы видеть собственных детей?» — заявил Товстик.

Он добавил, что не хотел травмировать психику сыновей и дочерей, но другого выхода из сложившихся обстоятельств просто не увидел.

«Еще раз для тех, кто не читает внимательно: у меня нет задачи лишить детей своей мамы, я лишь хочу, чтобы у меня и у всех детей была возможность беспрепятственного общения со всеми», — утверждал предприниматель.

При этом он сообщил, что в случае, если его бывшая супруга все также продолжит мешать взаимодействию между ним и детьми, то он воспользуется «своим законным правом исполнить в установленном порядке решение суда».

Не один в такой ситуации

Через несколько дней после того, как судом было вынесено решение, бизнесмен вновь вышел на связь с подписчиками, чтобы подчеркнуть, что он имеет такое же право на воспитание собственных детей, как и их мать.

«Отец — невторостепенный родитель, и я не собираюсь лишать своих детей матери и никогда этого не делал. Убежден, что дети не должны расплачиваться за конфликты взрослых», — подчеркнул Товстик.

Он также отметил, что не один оказался в подобной ситуации. После выигранного суда ему стали писать мужчины, которые после развода годами борются за возможность общаться с собственными сыновьями и дочерьми. Кроме того, бизнесмену не понятна сложившаяся в обществе ситуация, когда отцов, получивших право жить с детьми после расставания с их матерью, начинают критиковать.

«А еще интересно: когда суд определяет место жительства детей с матерью, никто не говорит, что у отца „отобрали детей“. Почему же, когда дети остаются с отцом, это называют похищением?» — вопрошал предприниматель.

Он заявил, что никогда не поймет мужчин, которые после развода исчезают из жизни своих детей. Подобное для него неприемлемо. Но в то же время он никогда не поддержит матерей, которые настраивают детей против отцов, препятствуют общению и всячески «манипулируют самым дорогим».

«Развод взрослых — не развод с детьми. <…> Бывшими бывают мужья и жены. Бывших детей не бывает!» — подытожил Товстик.

«У них есть своя мама»

После расставания с бывшей женой предприниматель стал жить с Полиной Дибровой. Они снимают дом на Рублевке по соседству с Дмитрием Дибровым. Телеведущему с экс-супругой удалось сохранить хорошие отношения. Их старший сын Александр живет с отцом. А двое младших: Федор и Илья — с матерью и ее возлюбленным. Все Дибровы поддерживают между собой общение.

Кроме того, у бывшей жены телеведущего хорошие отношения и с детьми Товстика.

«Я люблю Романа, и я люблю его детей. Они удивительные и интересные. Но я не планирую становиться мамой для детей Романа. У них есть своя мама. Соответственно, и я тоже не искала в Романе отца своим детям, потому что у них есть папа, и он лучший для них», — отмечала Диброва в интервью KP.RU.

Ранее бывшая жена Романа Товстика Елена была шокирована решением Пресненского районного суда оставить детей с экс-супругом.

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