Американские исследователи глубиной углеродистой обсерватории (Deep Carbon Observatory) заявили об обнаружении древнейших форм жизни в недрах Земли.

deepcarbon.net

Для этого ученые пробурили дно морской впадины на три километра в глубину. Так называемую «глубинную биосферу» или «подземный Галапагос» составляют скопление бактерий, микробов и других форм простейших организмов, которым несколько миллионов лет. Эти формы жизни исследователи сравнили с «зомби», поскольку они живут под землей на глубине несколько тысяч метров.

deepcarbon.net

Директор обсерватории Роберт Хейзер заявил, что это открытие способно перевернуть представление человека о жизни на нашей планете. По его словам, на солидной глубине под землей обитает колоссальное количество неизвестных до этого организмов.

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