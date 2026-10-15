Взбесившийся бык едва не забил до смерти сотрудника мясокомбината

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 42 0

Мужчина получил множества травм после нападения животного.

Бык напал на сотрудника мясокомбината

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Макеев

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В Новосибирской области бык напал на сотрудника мясокомбината

Сотрудника мясокомбината атаковал разъяренный бык в Новосибирской области. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Нападение произошло в Черепановском районе, когда 50-летний мужчина загонял скот на весы. Одно из животных внезапно стало вести себя агрессивно. Бык ударил сотрудника головой в грудь, повалил на землю и продолжил атаковать.

Чтобы остановить животное, сотруднику пришлось бросить горсть земли ему в глаза. Пострадавшего госпитализировали с множественными переломами ребер и ушибами легких.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Барун-Хемчикском кожууне Тувы медведь напал на пастуха. Мужчина получил травмы, но врачи вовремя оказали помощь пострадавшему, а затем отпустили его домой.

Также 5-tv.ru рассказывал об инциденте, в котором тигр убил 60-летнюю женщину в индийском округе Чандрапур (штат Махараштра). Жительница деревни Агарзари трудилась на сельхозучастке, граничащем с заповедником Тадоба-Андхари. Хищник выскочил из зарослей и напал на нее, от полученных травм женщина скончалась на месте.

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Взбесившийся бык едва не забил до смерти сотрудника мясокомбината

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