Известного видеоблогера задержали из-за окровавленной девушки в багажнике

Сотрудники охраны одного из бизнес-центров на Кутузовском проспекте Москвы не пустил на парковку автомобиль, в багажнике которого оказалась девушка без признаков жизни со следами на лице, похожими на кровь. Водитель автомобиля предпочел скрыться, охранник заявил в полицию, водителя задержали. Им оказался 19-лет видеоблогер Михаил Литвин. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

Как пояснил полицейским задержанный, они с товарищами производили съемку социального эксперимента. Якобы в багажнике находилась знакомая Литвина, притворившаяся безжизненной, а следы крови были нарисованы.

Задержанного поместили в камеру до выяснения всех обстоятельств произошедшего. Об этом видеоблогер рассказал в видеообращении, которое он записал непосредственно перед заключением.

В настоящее время по факту обращения сотрудника охраны правоохранители проводят проверку.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как одна из самых сильных женщин России засунула в багажник своего автомобиля зарвавшегося автохама.