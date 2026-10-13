«Воздушный заслон»: как ПВО и дроны-перехватчики уничтожают беспилотники противника

ПВО и дроны-перехватчики уничтожают беспилотники противника на СВО

Основные события в зоне спецоперации разворачиваются сейчас в небе. Подразделения противовоздушной обороны и беспилотных систем уничтожают дроны противника по всей линии боевого соприкосновения. Эти кадры пришли из Запорожской области. «Воздушный заслон» позволяет сбивать цели еще на дальних подступах, как от позиций наших войск, так и от населенных пунктов.

На добропольском направлении дроны-перехватчики десятками уничтожают вражеские «Хорнэты», барражирующие боеприпасы и небольшие FPV-дроны.

Также и каждый снайпер ведет свою цель. Тяжелые гексакоптеры сбивают с помощью дальнобойных крупнокалиберных винтовок. Высокоскоростные беспилотники — из автоматов и пулеметов.

Поддержку пехоте и подразделениям беспилотников оказывает артиллерия. Пушки «Гиацинт» очищают от боевиков берег Краснооскольского водохранилища на севере ДНР.

А в соседней Днепропетровской области укрепрайоны врага сравнивают с землей наши «Грады».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в районе Славянска российские военные перерезают оставшиеся пути снабжения ВСУ, которые испытывают серьезную нехватку боеприпасов и продовольствия. Удержать позиции противник пытается с помощью сотен беспилотников и наземных роботов, круглосуточно направляемых в сторону российских позиций. По словам заместителя командира батальона 7-й бригады Южной группировки войск с позывным «Сокол», приоритетная задача — обрушить логистику противника, в том числе сбивать дроны «Баба-яга», доставляющие припасы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.