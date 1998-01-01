Начальник отдела закупок ООО «Лудинг» Ольга Шабалкина пояснила, что никакой нехватки импортного алкоголя на Новый год ждать не надо.

— В течение новогодних праздников вся закупка уже закончилась, по сути. Реально закупка заканчивается 15-го декабря. Соответственно, на новогодние праздники все дистрибьюторы и клиенты бизнеса все товар получили. Поэтому на новогодние праздники никаких проблем не будет, — пояснила Ольга Игоревна.

Опасения возникли после того, как ряд СМИ заявил, что импортерам недостает акцизных марок для алкоголя из-за рубежа. Дефицит, по словам руководителя Союза импортеров алкогольной продукции Валерия Филатова, связан с введением обновленных образцов марок для перехода на помарочный учет алкоголя с 2019 года. Об этом он заявил в интервью «Ведомостям».

Ранее Пятый канал рассказывал о пресечении производства контрафактного алкоголя в Подмосковье.