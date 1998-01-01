Илья Авербух привезет в Санкт-Петербург ледовое шоу «Алиса в стране чудес»

Петербург ждет уникальное шоу — «Алиса в стране чудес». Постановку в Северную столицу привезет Илья Авербух. Основные роли сыграют звезды фигурного катания. Задействуют не только все пространство ледовой арены, но даже потолок спорткомплекса «Юбилейный». Зрителей ждут невероятные спецэффекты и звездный состав.

Также зрители увидят мастерство воздушных гимнастов и эквилибристов.

Ранее Пятый канал рассказывал об успехе, с которым прошли гастроли ледового шоу Ильи Авербуха «Ромео и Джульетта» в итальянской Вероне.