Тувинские спасатели помогли пожилой женщине сохранить палец и драгоценную память

Спасатели Тувинского поисково-спасательного отряда помогли пенсионерке сохранить драгоценную — в буквальном смысле слова — память. В МЧС обратилась пожилая женщина, которая попросила помочь снять с пальца обручальное кольцо. С украшением она ни на миг не расставалась в течение 30 лет, но теперь палец так распух, что символ брачных уз угрожал здоровью.

МЧС России

Спасатели сначала собирались подойти к проблеме стандартно и просто разрезать ювелирное изделие, но женщину такая перспектива очень расстроила — она сказала, что кольцо ей очень дорого. Тогда сотрудникам МЧС пришлось проявить изобретательность и почти хирургическую сноровку. С задачей справились при помощи ниток и масла.

МЧС России

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