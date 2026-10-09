Подметал и вкручивал лампочки: Алексей Гоман рассказал, чем занимался до сцены

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 31 0

После девятого класса будущий певец поступил в мурманский профлицей, а во время учебы успевал выступать в ресторанах по ночам.

Алексей Гоман об учебе на электрика и музыкальной карьере

Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин

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Алексей Гоман честно рассказал, чем занимался до сцены

Российский певец и актер Алексей Гоман рассказал, что после девятого класса поступил в мурманский профессиональный лицей № 14, где осваивал ремонт электрооборудования и подвижного состава. О своей студенческой жизни и прошлой работе он рассказал в интервью aif.ru.

По словам Гомана, после смерти отца в 1999 году он тяжело переживал утрату и не был уверен, что сможет продолжить обучение в старших классах.

«Когда в 1999-м не стало отца, у меня, действительно, начался сложный период. Я был совершенно потерянным, потому что привычный мир разрушился», — признался Гоман.

Затем артист решил выбрать профессию, которая давала бы определенность и возможность в будущем стать водителем троллейбуса. Во время учебы Гоман проходил практику в троллейбусном депо. Однако его знания по специальности оказались недостаточными для сложных задач: сначала его направили к электрикам, а затем поручили более простую работу.

«Посмотрели на результат и затем отправили на другую работу, где нужно было подметать и вкручивать лампочки», — вспомнил артист.

Параллельно с занятиями Гоман по ночам пел в ресторанах. Учеба и музыка в итоге привели его к выбору дальнейшего пути. Певец рассказал, что однажды мастер сравнил плоскогубцы, изготовленные студентами на станках, и заметил, что у однокурсника они получились лучше.

«Тогда-то я понял, что мне все-таки окончательно нужно уходить в музыку», — поделился Гоман.

При этом артист не считает годы в профлицее напрасными, по его словам, обучение помогло ему лучше понять ценность рабочих профессий и уважительно относиться к людям, которые владеют практическими навыками

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певцы Алексей Гоман и Мария Зайцева расстались больше десяти лет назад, но продолжают быть близкими людьми и даже вместе записывают песни.

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