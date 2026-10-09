Пенсии в России начнут повышать по новой схеме: что изменится в 2027 году

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 639 0

Власти предусмотрели два этапа индексации с разницей в два месяца.

Двойная индексация пенсий в 2027 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Голикова: вернется двойная индексация пенсий к 2027 году

В России в 2027 году планируют вернуться к двойной индексации пенсий после перерыва в 2019 году. О предстоящих сообщила вице-премьер Татьян Голикова на пресс-конференции, посвященной старту Всероссийского конкурса-премии «Безграничные возможности»..

Первое повышение намечено на 1 февраля, его проведут с учетом фактической инфляции, а предварительный размер индексации составит 6,8%. Следующий этап запланирован на 1 апреля. Тогда пенсии дополнительно увеличат на 3,3%.

Голикова также заявила, что финансирование индексации социальных пособий и выплат на 2027 год предусмотренно в полном объеме. Средства заложены и на последующий плановый период — 2028 и 2029 годы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что получатели накопительной пенсии в 2027 году смогут рассчитывать на разовую выплату до 470 тысяч рублей. По словам экс-председатель комитета Госдумы по труду Нилова, если ежемесячная выплата не дотягивает до 10% прожиточного минимума пенсионера, то всю сумму выдают разом. В следующем году при минимуме 17 395 рублей порог составит 469 665 рублей.

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Пенсии в России начнут повышать по новой схеме: что изменится в 2027 году

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