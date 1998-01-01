Поклонники Басты обеспокоены состоянием здоровья музыканта

Поклонники рэпера Василия Вакуленко, известного под сценическим именем Баста, обеспокоены состоянием любимого артиста. Причиной волнений стало видео, которое мужчина опубликовал в Instagram.

На записи Василий сидит с ингаляторной маской на лице. Как шутит сам рэпер — это маска-кальян.

— Залетел к близким на кальянчик. Новая кальян-маска — просто сказка! — рассказывает артист.

Однако некоторых подписчиков Басты это видео обеспокоило. Фанаты решили, что у музыканта могут быть проблемы со здоровьем, но он просто отшучивается.

— Вася, поправляйся!

— У тебя температура, брат, отдыхай, — написали пользователи.

К слову, некоторые нашли запись забавной, так как очевидно, что на лицо музыканта надета детская маска. Поэтому все же большинство подписчиков оценили шуточное видео.

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