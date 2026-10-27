Санкции и отказ от российского газа? В Сербии раскрыли планы после выборов

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 36 0

Глава «Србиягаз» Баятович считает, что Москва важный политический партнер.

Баятович оценил вероятность санкций Сербии против России

Фото: © РИА Новости/Валерий Шарифулин

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Душан Баятович: Сербия не планирует вводить санкции против России и отказываться от газа

Сербия не планирует введение санкций против России и отказываться от сотрудничества в энергетической сфере после парламентских выборов. Об этом сообщил глава госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович РИА Новости.

Он назвал Россию одним из важнейших политических партнеров Сербии и отметил ее роль в энергетическом сотрудничестве.

«Если есть политическая мудрость в Сербии, то я не ожидаю введения санкций против России по двум причинам. Во-первых, Россия наряду с сотрудничеством в энергетической сфере по газу — самый большой политический партнер и защитник… Поэтому я не ожидаю санкций и отказа от сотрудничества в энергетике», — рассказал Баятович.

Он также сравнил возможное решение о санкциях с тем, «как в 1944 году встать на сторону Гитлера».

Действующих трехмесячный контракт между «Газпромом» и «Србиягаз» по поставке природного газа истекает 31 декабря. Как сообщил Баятович, российская компания за 2026 год поставила до 2,6 миллиарда кубометров газа в Сербию — 90% потребностей страны. При этом у Белграда есть и собственные запасы топлива.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-президент Сербии Александр Вучич признал поражение своей партии на внеочередных парламентских выборах. По предварительным данным экзитполов, студенческо-блокадерская коалиция может получить от 135 до 140 мест в парламенте, тогда как сторонники Вучича — около 105.

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