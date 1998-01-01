Назван самый популярный российский курорт для встречи Нового года

Самым популярным местом для отдыха на новогодние каникулы стал Сочи. Российские субтропики заняли первое место по количеству бронирования отелей и гостиниц с 29 декабря по 8 января. Также в списке популярных путешествий на зимние праздники лидируют Ялта, Алушта, Севастополь и Кисловодск.

Первые туристы уже прибыли в Сочи и проверили горнолыжные трассы. Житель Таганрога рассказал корреспонденту Пятого канала, что старается каждую зиму выбираться на склоны. По словам мужчины, спорт на свежем воздухе позволяет ему отвлечься от проблем.

— Это такое занятие, которое меня освобождает от всех беспокойств, другое занятие не дает мне такого. Когда я я еду на лыжах, я не беспокоюсь ни о чем: ни забот, ни хлопот, только лишь я думаю, как круто проехать на лыжах, — рассказал Савелий Крамаров.

Оценил сочинский курорт и местный житель.

— Выпал свежий пухляк, можно покататься. Правда, мало трасс, но они отличные и хорошо подготовленные, — сказал Максим.

Сейчас в Сочи открылись еще не все склоны. Ближе к Новому году будут работать 20 трасс. Зеленые — для новичков, черные — для опытных райдеров.

Ранее Пятый канал рассказывал о других популярных туристических направлениях на Новый год.