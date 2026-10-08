Приговор по делу о смерти футболиста Ерошевича обжаловать не будут

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 23 0

Четыре обвиняемых получили уголовные сроки.

Что известно про дело об избиении футболиста Ерошевича

Фото: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Прокуратура не планирует обжаловать приговор фигурантам дела о драке в подмосковном Щелково, в которой погиб 20-летний футболист Арсений Ерошевич. Об сообщил РИА Новости гособвинитель, старший помощник Щелковского городского прокурора Владислав Демиденок.

«Мы не планируем обжаловать приговор», — сказал прокурор. Также он добавил, что вынесенное наказание является справедливым.

В начале сентября суд вынес приговор четырем фигурантам дела. Все они — граждане иностранных государств — получили сроки от 8,5 до 11 лет. Однако пятый преступник, который по версии следователей являлся зачинщиком конфликта, сумел скрыться. Его объявили в международный розыск.

Драка, повлекшая за собой смерть, произошла 17 августа 2025 года в одном из баров в Щелково. Поводом для конфликта послужила попытка Ерошевича вместе с его другом защитить знакомых девушек от приставаний одного из обвиняемых. Вскоре к драке присоединились еще трое мужчин.

Футболист с многочисленными травмами был доставлен в больницу, где впоследствии умер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о драке, произошедшей в парламенте Армении.

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