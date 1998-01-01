Депутаты потребовали ФАС проверить торговые сети на сговор после роста цен

Депутат нижней палаты парламента России Виталий Милонов обратился с к руководителю Федеральной антимонопольной службы РФ Игорю Артемьеву с требованием осуществить проверку крупных торговых сетей в отношении необоснованного повышения цен, сговора и недобросовестного ведения бизнеса.
Депутат рассказал RT о многочисленных обращениях, поступающих к нему от жителей РФ, которые недовольны тем, что цены начали расти в преддверии новогодних и рождественских праздников.
Кроме того, по словам Милонова, жители сообщают еще об одной уловке, которая применяется недобросовестными торговцами — в ценниках на некоторые продукты вместо привычной цены за килограмм, указывают стоимость за 100 или 10 граммов, что тоже вводит в заблуждение покупателей.
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