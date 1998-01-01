Депутаты потребовали ФАС проверить торговые сети на сговор после роста цен

Депутат нижней палаты парламента России Виталий Милонов обратился с к руководителю Федеральной антимонопольной службы РФ Игорю Артемьеву с требованием осуществить проверку крупных торговых сетей в отношении необоснованного повышения цен, сговора и недобросовестного ведения бизнеса.

Депутат рассказал RT о многочисленных обращениях, поступающих к нему от жителей РФ, которые недовольны тем, что цены начали расти в преддверии новогодних и рождественских праздников.

— Некоторые продукты, не относящиеся к категории деликатесных, стали стоить столько, что по своей цене твердо вошли в этот перечень. Более того, цены также взлетели на сугубо «новогоднюю» группу товаров. Граждане, обращающиеся ко мне, возмущены таким поведением «сетевиков» по отношению к простым людям. И действительно, взвинчивать цены и наживаться на желании людей провести скромный семейный праздник — аморальное и недопустимое поведение, — приводит RT фрагмент депутатского обращения.

Кроме того, по словам Милонова, жители сообщают еще об одной уловке, которая применяется недобросовестными торговцами — в ценниках на некоторые продукты вместо привычной цены за килограмм, указывают стоимость за 100 или 10 граммов, что тоже вводит в заблуждение покупателей.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что в перед новогодними каникулами в России вырос «индекс оливье».