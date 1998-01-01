Почти как квартира — стала известна стоимость обслуживания Bugatti Veyron

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Только плановая замена масла машины-мечты прошлого десятилетия стоит не менее 21 тысячи долларов.

Фото: www.globallookpress.com

Счастливцу, который вдруг станет обладателем авто мечты Bugatti Veyron, доставшемуся ему в наследство от дядюшки миллионера, стоит оценить свои возможности не только в управлении этим болидом, но и в содержание гиперкара в России.

По подсчетам издания Motor1, это, мягко говоря, совсем немалые расходы. Так, к примеру, только один оригинальный топливный бак обойдется в 42 тысячи долларов, что, по данным издания, сопоставимо со стоимостью нового Audi S3. Правда, в эту сумму включена не только сама емкость для топлива, но и работы по ее замене.

Турбосистема гиперкара, как можно догадаться, в обслуживании тоже совсем недешева — покупка каждой из четырех турбин обойдется 6,4 тысячи долларов, итого 25,6 тысяч. Работы по замене турбин будут стоить, по данным издания, не менее 21,8 тысяч долларов.

В итоге, только перечисленной суммы в 89,4 тысячи долларов (почти шесть миллионов рублей) вполне хватит на приобретение хорошей квартиры в областном центре России.

Гиперкар Bugatti Veyron производился с 2005 по 2015 год. Авто получило название в честь легендарного гонщика Пьера Вейрона из Франции, который стал победителем в гонках 24 часа Ле-Мана в 1939 году.

В 2010 году Bugatti Veyron получил награду «Автомобиль десятилетия» по версии журнала Top Gear.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Bugatti собирается представить новый гиперкар, стоимость которого уже оценивается в пять миллионов долларов. Пока производители представили только силуэт нового авто.

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