В России стали есть фастфуд в два раза чаще

Россияне стали вдвое чаще есть фастфуд в 2018 году, при этом траты людей на быструю еду заметно сократились из-за промоакций и кэшбэка. Об этом говорится в исследовании аналитиков сервиса электронных платежей «Яндекс.Деньги».

Согласно статистике, больше всего фастфуд любят в Воронеже. Там количество платежей в ресторанах с гамбургерами и картошкой фри выросло в 2,5 раза за уходящий год. Ненамного отстают Уфа и Пермь, жители которых стали в 2,2 раза чаще есть фастфуд. На третьем месте — Ростов-на-Дону (в два раза).

Однако нашлись и города, в которых интерес к нездоровой еде уменьшился. Так, в московских ресторанах фастфуда число платежей за год уменьшилось в 1,5 раза.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что на гамбургерах может появиться предупреждение о вреде, как на сигаретах.