На закрытом показе Вячеслава Зайцева аншлаг. Мастер, как обычно, демонстрирует эталон стиля. На нем фактурный черный смокинг, атласная бабочка и котелок. А на шее — авторский аксессуар. Мэтра зрители приветствуют стоя.

Но кутюрье признается, проблемы Дома моды все сложнее скрыть за блеском нарядов. Салон Вячеслава Зайцева находится в финансовом кризисе.

— Мы работаем практически по нулям.

Причина простая — почти нет клиентов.

— Сейчас, например, вообще нет людей. Очень красивая коллекция выставлена внизу. И можно было бы одеться замечательно. Люди как-то не заходят.

Сохранить бизнес Зайцеву сложно не только из-за конкуренции. Содержание Дома обходится дорого. Только налог на землю, по словам кутюрье, составляет пять миллионов рублей.

— Я не руководитель по природе своей, я скорее исполнитель. Очень сложно руководить.

Модный дом находится в центре Москвы и занимает три этажа в здании советской постройки. На его дизайн не жалели ни денег, ни фантазии. К подиуму ведут просторные мраморные лестницы, а между пролетами — огромный арт-объект, вершина советского модерна. В холле — символы шика: огромные зеркала и кожаная мебель. Только «дух времени» дает о себе знать — интерьеры и внутреннюю отделку помещений не меняли давно. На стенах — потрескавшаяся краска. Видно, что Модному дому не хватает ремонта.

— Дому очень тяжело.

Но отказаться от своего детища и продать бутик Вячеслав Зайцев не может, несмотря ни на финансовые проблемы, ни на состояние своего здоровья. Мэтру сложно говорить, каждое слово дается с трудом, но чтобы оставить салон — даже и мыслей нет. Это история российской и мировой моды. Свою блистательную карьеру Вячеслав, простой парень из Иваново, начинал на одной из текстильных фабрик.

— Я мечтал о формах, о чем-то красивом очень, а попал на фабрику, где только телогрейки делали и юбки черные. Мне было не по себе. Я сделал такие цветные телогрейки, юбки сделал из павлопосадских тканей, валенки желтым и красным расписал.

Именно эта коллекция стала путевкой Зайцева на мировой подиум. Фантазию молодого дизайнера оценил сам Пьер Карден и модный дом «Диор». Через несколько лет Зайцева стали считать преемником бренда и дали прозвище «Красный Диор». Оценили талант кутюрье и в Америке: в костюмах Вячеслава выступали артисты Бродвея.

— Люси Шарвис меня пригласила. Она говорит: «Я хочу, чтобы вы сделали костюмы для бродвейских мюзиклов. Пожалуйста. Приехал в Нью-Йорк выбирать ткани. Интересная была очень тема. Очень здорово получилось.

Вкусу модельера доверяют и многие звезды отечественного шоу-бизнеса, в том числе Эдита Пьеха, Надежда Бабкина, Филипп Киркоров и Алла Пугачева. Знаменитый балахон Примадонны, который на долгие годы стал ее визитной карточкой, создал именно Зайцев.

Платья от мэтра до сих пор хранятся в гардеробе многих знаменитостей. В коллекции Народной артистки СССР Эдиты Пьехи они занимают особое место. Зайцев всегда отмечал хорошую фигуру певицы и создал для нее множество нарядов.

— Появился Зайцев, потом появились кримплены, красивые, длинные платья из кримпленов: коралловые, фиолетовые, белоснежные, было много-много чего.

Любовь и благодарность многочисленных поклонников прибавляют Вячеславу Зайцеву сил. Мэтр не намерен сдаваться и продолжает участвовать в жизни Дома.

— Сейчас я работаю в основном над тем, чтобы возродить коллекции для показов.

Чтобы привлечь клиентов, модельер снизил цены на одежду. В бутике наряды и аксессуары от Зайцева стоят от пяти тысяч рублей.

—Живем и работаем для людей. Для большинства людей.

У Вячеслава Зайцева есть сын Егор, уже состоявшийся дизайнер, и внучка Маша, которая делает первые, но уверенные шаги в мире моды. Именно им предстоит продолжить дело своего знаменитого родственника. Зайцев уверен, его преемники смогут вернуть Модному дому былое величие.

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