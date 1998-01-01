Новый вирус разряжает смартфоны на Android

Специалисты по кибербезопасности обнаружили новый вирус для устройств Android. Вредоносное ПО переходило по ссылкам с рекламой. Из-за чего у пользователя быстро садился телефон. Всего кликер заразил около 20 приложений, скачанных в общей сложности два миллиона раз. О находке сообщает издание The Mirror.

Задумка разработчиков вируса в том, чтобы генерировать переходы по рекламным ссылкам за счет чужих устройств. Такая активность не только замедляла работу зараженных смартфонов, но и разряжала батарею. Сейчас все «опасные» приложения удалены из Google Play.

Ранее Пятый канал рассказывал о вирусах, замаскированных под игры для Android.