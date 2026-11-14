Неинтересно мстить Седоковой: Гордон объяснила отказ от защиты семьи Яниса Тиммы

Катя Гордон: обиды на Седокову не повод защищать или осуждать кого-то в суде

Юрист Екатерина Гордон на церемонии вручения премии для добрых людей «ДоброХот» в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказала, что перестала бесплатно заниматься делом семьи погибшего баскетболиста из-за отсутствия юридических перспектив и нежелания сводить старые счеты.

По словам Гордон, она давно не следит за жизнью Анны Седоковой, замечая лишь новости о ее пластических операциях. Отвечая на вопрос о защите интересов семьи Яниса Тиммы, юрист призналась, что в какой-то момент отказалась от помощи.

«Во-первых, я лично, как специалист, видела в этом смутные юридические перспективы. У них есть более рьяный многообещающий адвокат. Мне было неинтересно», — заявила она.

Гордон подчеркнула, что старые обиды не могут быть поводом для того, чтобы защищать или осуждать кого-то в суде.

«Я отказалась от защиты семьи Яниса Тиммы, потому что мне неинтересно через юриспруденцию кому-то мстить. У меня больше нет никаких вопросов к Ане Седоковой», — резюмировала юрист, добавив, что с тех пор прошло уже слишком много времени.

Спор вокруг наследства баскетболиста продолжает набирать обороты. Сторона семьи Тиммы обратила внимание на доверенность, которую погибший спортсмен выдал Анне Седоковой на 20 лет. Адвокат потерпевшей стороны Маргарита Гаврилова заявила, что этот документ позволял совершать сделки с недвижимостью, но не давал певице права единолично распоряжаться всеми полученными от продажи деньгами. По ее словам, наличие доверенности не отменяет имущественных прав самого Тиммы на эти средства. Семья баскетболиста направила запрос в банк о наличии денег на счетах Седоковой на дату подачи иска и на момент смерти спортсмена, чтобы уточнить и увеличить сумму требований.

Защита певицы, в свою очередь, представила суду три доверенности, оформленные Тиммой при жизни. Адвокат Седоковой Татьяна Стукалова подчеркнула, что у них «расширенные полномочия», а одна из них рассчитана на 20 лет. По мнению стороны певицы, эти документы подтверждают волю баскетболиста и его доверие к супруге, а все действия с имуществом соответствовали брачному договору.

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