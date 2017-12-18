Астрономы обнаружили самый далекий объект в Солнечной системе

Американские астрономы обнаружили самый далекий объект солнечной системы. Им стала карликовая планета, которую назвали Farout — от английского «far» — «далеко» и «out» — «вне». О находке сообщает портал phys.org.

Планета действительно далека от Земли — от нас ее отделяют 18 миллиардов километров. Диаметр небесного тела оценивается в 500 километров. Астрономы обнаружили Farout, пока искали планету «Икс» — гипотетический объект на окраинах Солнечной системы. По их предположениям, планета размером больше Земли и может находиться за пределами орбиты Плутона.

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