Один залп — одна цель: расчеты «Мста-С» уничтожают позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте 40 0

Поддержка штурмовых подразделений артиллерия осуществляет на Добропольском направлении.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Расчеты САУ «Мста-С» 385-й артиллерийской бригады группировки войск «Центр» обеспечивают огневую поддержку штурмовых подразделений на Добропольском направлении в зоне СВО.

Артиллеристы поражают выявленные цели, уничтожают пункты управления БпЛА ВСУ и подавляют огневые точки противника в лесополосах и опорных пунктах.

Координаты целей военнослужащие получают от разведчиков и операторов беспилотников. Корректировка огня в режиме реального времени позволяет наносить точные удары минимальным количеством выстрелов.

Слаженная работа артиллерийских расчетов, разведки и экипажей БпЛА обеспечивает поддержку штурмовых групп и продвижение подразделений группировки «Центр».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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