«Рой» перехватил дроны ВСУ в небе Запорожья. Лучшее видео из зоны СВО

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте 73 0

Для перехвата специалисты анализируют данные разведки, высоту и траекторию полета цели, после чего рассчитывают момент атаки.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Расчеты БпЛА-перехватчиков Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили до десяти разведывательных беспилотников ВСУ в небе над Запорожской областью.

На Ореховском направлении операторы обнаружили дрон «Лелека-100». Для его перехвата запустили FPV-дрон «Рой», который настиг цель в воздухе и уничтожил ее с помощью установленного заряда.

Старший оператор с позывным «Матерый» рассказал, что для перехвата специалисты анализируют данные разведки, высоту и траекторию полета цели, после чего рассчитывают момент атаки.

«Сейчас участились случаи применения противником БпЛА „Хорнет“, когда они поражают гражданские, фуры, автомобили, но мы и сними успешно боремся. Поэтому это огромная ответственность. Очень важное дело», — подчеркнул он.

По данным Минобороны, расчеты БпЛА-перехватчиков круглосуточно ведут разведку и поражают воздушные цели противника на значительном удалении от линии боевого соприкосновения.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Спецоперация
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