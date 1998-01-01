Лайфхак: Принцип креста или как упаковать в чемодан все необходимое

, 5:10 Видео 98

Учимся складывать вещи в чемодан по принципу креста. Никогда о таком не слышали? Тогда смотрите и повторяйте, возможно, очень скоро полезные навыки вам пригодятся.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Многим, наверное, хорошо знакомо чувство бессильного отчаяния, когда хочется взять с собой в путешествие все, что необходимо, что может понадобиться, и еще кое-то «на всякий случай», но оно категорически не хочет умещаться в чемодан. И вот, когда уже кажется, что головоломка решена, оказывается, что закрыть сумку не представляется возможным, а вещи «выползают» то с одной, то с другой стороны.

Не стоит спешить покупать чемодан побольше. Внимательно посмотрите видеолайфхак и вы убедитесь, что и в тот что у вас есть поместится гораздо больше, чем казалось на первый взгляд. Это проще простого. Надо только применить «принцип креста».

Берем кофту, расправляем ее, к примеру, на столе. Берем вторую кофту и раскладываем ее на первую в «зеркальном» положении, совместив только рукава. Затем берем следующую вещь — футболку, платье, рубашку — и, чередуя верх с низом, кладем одно на другое.

В середину помещаем белье, шорты и джинсы. Заворачиваем к центру сначала все рукава, а затем и подолы одежды. Получается компактный и аккуратный сверток. Который без труда помещается в чемодан. Стоит только помнить, что чуда все-таки не произойдет, и даже в таком виде весь гардероб даже в большой чемодан утрамбовать не получится.

Ранее Пятый канал сообщал о том, как вернуть блеск потускневшей посуде, не прибегая к дорогостоящим чистящим средствам.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

8:07
Видео: На фабрике в Приморье вспышка птичьего гриппа
7:54
Социологи рассказали, сколько россиян тоскуют по СССР
7:48
США продадут Турции системы ПВО Patriot
7:41
Видео: В Кузбассе объявили выговор коммунальщикам за покрашенную снежную горку
7:34
Видео: В Комсомольске-на-Амуре груз с полуприцепа едва не раздавил карету скорой помощи
7:27
Из-за мощного циклона на Сахалине закрыта жизненно важная паромная переправа
7:20
После Нового года четверть работодателей планирует сократить сотрудников
7:14
«Мы работаем практически по нулям» — Модный дом Зайцева на грани банкротства
7:08
Эммануил Виторган: «Если кто не знает, как дети делаются, я вам расскажу»
7:01
Как выбрать вкусные мандарины к новогоднему столу — 6 советов
6:40
Звезда театра и кино Галина Волчек отмечает юбилей
6:23
Поклонники заподозрили Анастасию Волочкову в алкоголизме
6:07
В России усилят контроль за состоянием зданий школ и детских садов
5:47
Пять человек, в том числе ребенок, погибли в пожаре в Удмуртии
5:29
В ЛНР заявили о гибели российского добровольца во львовской тюрьме
5:10
Лайфхак: Принцип креста или как упаковать в чемодан все необходимое
4:53
Видео: Галкин похвастал пятилетним сыном, поющим хит Эдит Пиаф
4:36
Гусман о Маслякове: «Нечего завидовать его дому-дворцу, иномаркам и квартирам»
4:15
Заявивший о нетрадиционной ориентации сын Уилла Смита замечен в объятиях девушки
3:38
Владимир Путин рассказал о новейшем российском оружии

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Пятый канал вошел в 5 самых популярных каналов ноября!

Пятый канал вошел в десятку лидеров российских телеканалов, заняв пятое место с долей 6,7% среди зрительской аудитории в возрастной категории «Все 25-59». Это новый исторический рекорд канала!

5-tv.ru

Цифры дня

«Такая работа» — лидер российского телеэфира!

10 декабря показ детектива «Такая работа» принёс Пятому каналу первое место и долю 11,6% в аудитории «Все 25-59».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Последний мент, похожий на Куценко, приедет в воскресенье

Капитан Дивов, очень напоминающий Гошу Куценко, внял нашим всеобщим мольбам и решил вернуться.

5-tv.ru

Реклама