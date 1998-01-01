Лайфхак: Принцип креста или как упаковать в чемодан все необходимое

Многим, наверное, хорошо знакомо чувство бессильного отчаяния, когда хочется взять с собой в путешествие все, что необходимо, что может понадобиться, и еще кое-то «на всякий случай», но оно категорически не хочет умещаться в чемодан. И вот, когда уже кажется, что головоломка решена, оказывается, что закрыть сумку не представляется возможным, а вещи «выползают» то с одной, то с другой стороны.

Не стоит спешить покупать чемодан побольше. Внимательно посмотрите видеолайфхак и вы убедитесь, что и в тот что у вас есть поместится гораздо больше, чем казалось на первый взгляд. Это проще простого. Надо только применить «принцип креста».

Берем кофту, расправляем ее, к примеру, на столе. Берем вторую кофту и раскладываем ее на первую в «зеркальном» положении, совместив только рукава. Затем берем следующую вещь — футболку, платье, рубашку — и, чередуя верх с низом, кладем одно на другое.

В середину помещаем белье, шорты и джинсы. Заворачиваем к центру сначала все рукава, а затем и подолы одежды. Получается компактный и аккуратный сверток. Который без труда помещается в чемодан. Стоит только помнить, что чуда все-таки не произойдет, и даже в таком виде весь гардероб даже в большой чемодан утрамбовать не получится.

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