Первые налоги и штрафы оплатили цифровыми рублями

В бюджет РФ поступили первые платежи в цифровых рублях.

В бюджет государства поступили первые платежи в виде налогов и штрафов в цифровых рублях. Об этом 23 сентября сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

«В текущем году можно уже зачислять бюджет цифровые рубли, и мы видим, что первые такие платежи в виде налогов, штрафов были осуществлены цифровыми рублями и зачислены рубли такие в бюджет», — рассказал глава Минфина.

В тот же день председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что после запуска цифрового рубля Россия получила все необходимые компоненты для финансового суверенитета. По ее словам, внедрение новой формы валюты прошло в соответствии с планом.

Подробнее о введение в оборот цифрового рубля ранее писал 5-tv.ru. Новую форму валюты начали использовать с 1 сентября 2026 года. Она дополнила наличную и безналичную формы рубля, сохраняя одинаковый наминал. Также он не привязан к конкретному банку, кроме ЦБ РФ. Так, если одно из приложений временно недоступно, пользователь может использовать цифровой кошелек через другое.

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