В Армении заявили о необходимости трансформации отношений с Россией

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Василиса Власова
Василиса Власова 30 0

Ереван намерен продолжать диалог с Москвой.

Отношениям Армении и России нужна трансформация

Фото: © РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ

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Депутат Ханданян заявил, что отношениям Армении и России нужна трансформация

Глава постоянной комиссии по внешним связям парламента Армении Саркис Ханданян заявил о необходимости трансформации отношений с Россией.

«Все эти обстоятельства необходимо учесть и привести наши отношения в соответствие с новой реальностью. Это не означает, что между Арменией и Россией должен случиться разрыв. Напротив, армяно-российские отношения обладают большим потенциалом для развития», — рассказал депутат для «Sputnik Армения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как глава МИД РФ Сергей Лавров оценил отношения России и Армении.

Политик отметил, что важно сохранить двустороннее сотрудничество между странами. Значимой частью отношений Москвы и Еревана по его словам также является активное сотрудничество между дипломатическими ведомствами. Кроме того, Лавров пожелал главе МИД Армении Арарату Мирзояну и сотрудникам МИД Армении здоровья, благополучия и успехов по случаю празднования Дня независимости республики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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