Лавров, Рубио и тень Зеленского: что происходит на Генассамблее ООН

Лавров прибыл в США для участия в Генассамблее ООН и переговоров с Рубио

Внимание всех мировых изданий сегодня приковано к российской делегации. Этим утром в США прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он проведет переговоры со своим американским коллегой. Одной из основных тем встречи станет урегулирование украинского конфликта.

Москва и Вашингтон находятся в постоянном диалоге. Это подтвердил Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов. Главные заявления к этому часу собрал корреспондент «Известий» Николай Иванов. Он передает из Нью-Йорка.

Нью-Йорк на неделю стал центром политической жизни планеты. Сергей Лавров — в Нью-Йорке. Высокая неделя в ООН — это сочетание открытых выступлений и закрытых кулуарных встреч. Где часто и решается: каким будет миропорядок на ближайшие годы.

Госдеп анонсирует встречу Лаврова и Рубио. А Трамп уже поговорил с Зеленским тет-а-тет. Но все мысли американского лидера в эти минуты — о саммите с российским президентом. Зеленскому особо и слово не дали.

«Я не знаю. Я знаю, что мы встретимся, и мы уже встречались на Аляске — можем провести еще одну встречу. Не знаю насчет Майами. Там скоро произойдет крупное событие», — сказал Дональд Трамп, отвечая на вопрос, готов ли Путин на трехстороннюю встречу на саммите большой двадцатки.

При этом Трамп подчеркнул: он на связи с Путиным во всем, что касается мирных переговоров по Украине.

«Что ж, я думаю, что они заключат сделку, но я не хочу говорить, в чем именно она будет заключаться. Мы много обсуждаем это, в том числе с президентом Путиным», — заявил президент США.

Зеленский все это время неуверенно ерзал. В черном сюртуке, в черной рубашке — видимо, посчитал необходимым дополнить привычный милитари слегка официальным стилем — сливался с черным креслом.

«Надеюсь, мы завершим этот конфликт — и президент Трамп поможет нам в этом. Считаю, что действовать нужно как можно скорее: лучше всего — до наступления зимы», — сказал Владимир Зеленский.

Встреча длилась всего 40 минут. После чего выяснилось: Зеленский снова не получил никаких бонусов. Ракеты Patriot так и остались обещанием. Как бы ни старался Зеленский придать вежливому отказу приличную форму.

«Знаете, когда обсуждаешь с лидерами чувствительные темы, ответ может быть либо „да“, либо „нет“. Хорошо, что никто не сказал „нет“», — сказал Владимир Зеленский.

Трамп вообще в этот день был в ударе: напророчил крах Кубе — на этих словах делегация острова Свободы покинула зал.

«Сейчас страна испытывает беспрецедентное давление. Это государство, потерпевшее полный крах. Оно рушится, как никогда прежде, и в итоге падет», — заявил Дональд Трамп.

Подписал соглашение с Гренландией и Данией. И теперь здесь придет первая линия обороны США.

«Если там будет создано военное присутствие или осуществлены значимые инвестиции без нашего прямого письменного одобрения, мы немедленно приступим к развертыванию крупного военного контингента в соответствующих районах. Мы построим две очень крупные военные базы», — сказал президент США.

Сейчас в Нью-Йорке ночь. Выступления лидеров с трибуны ООН стартуют в 9 утра по местному. И расписаны поминутно. Тайминг жесткий. Всего за несколько дней здесь дадут слово 130 президентам и главам правительств.

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