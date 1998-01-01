Бывшего лидера отделения «Правого сектора»* нашли с перерезанным горлом

, 18:29 389

Экс-главу львовского отделения националистической организации обнаружили мертвым. Полицейские, опираясь на показания очевидцев, говорят, что это не было убийством. Соратники погибшего в это не верят.

Фото: Facebook @Ігор Коцюруба

Бывший глава львовского «Правого сектора»* 53-летний Игорь Коцюруба скончался в реанимации после того, как был обнаружен с перерезанным горлом в городе Червоноград.

Как сообщает украинское издание Корреспондент.net, днем 16 декабря в полицию позвонил очевидец, который сообщил о попытке самоубийства. Но теперь родственники и соратники погибшего в основную версию следствия не верят. Они убеждены, что это было убийство.

— Обращаюсь к генеральному прокурору Украины, чтобы он взял дело под личный контроль. Правда о смерти Игоря должна быть установлена, виновные жестко наказаны, — написала в своем Facebook депутат Рады Ольга Богомолец.

По информации РИА Новости, в 2014 году Игорь Коцюруба, возглавлявший «Правый сектор»* Львовской области, был комендантом палаточного городка. После оранжевой революции он руководил во Львове «общественным формированием» по охране правопорядка «Афганская сотня». В 1993 году заявлял, что мечтает устроить в своем городе «Варфоломеевскую ночь» для всех русских.

Ранее Пятый канал сообщал, что воюющий в Донбассе на стороне Киева актер Анатолий Пашинин неожиданно заявил, что в СБУ хотят его смерти.

* запрещенная в России организация

Читайте также

Подпишитесь на нашу Facebook страницу!Свежие международные и российские новости
на нашей странице в Facebook

Последние новости

8:07
Видео: На фабрике в Приморье вспышка птичьего гриппа
7:54
Социологи рассказали, сколько россиян тоскуют по СССР
7:48
США продадут Турции системы ПВО Patriot
7:41
Видео: В Кузбассе объявили выговор коммунальщикам за покрашенную снежную горку
7:34
Видео: В Комсомольске-на-Амуре груз с полуприцепа едва не раздавил карету скорой помощи
7:27
Из-за мощного циклона на Сахалине закрыта жизненно важная паромная переправа
7:20
После Нового года четверть работодателей планирует сократить сотрудников
7:14
«Мы работаем практически по нулям» — Модный дом Зайцева на грани банкротства
7:08
Эммануил Виторган: «Если кто не знает, как дети делаются, я вам расскажу»
7:01
Как выбрать вкусные мандарины к новогоднему столу — 6 советов
6:40
Звезда театра и кино Галина Волчек отмечает юбилей
6:23
Поклонники заподозрили Анастасию Волочкову в алкоголизме
6:07
В России усилят контроль за состоянием зданий школ и детских садов
5:47
Пять человек, в том числе ребенок, погибли в пожаре в Удмуртии
5:29
В ЛНР заявили о гибели российского добровольца во львовской тюрьме
5:10
Лайфхак: Принцип креста или как упаковать в чемодан все необходимое
4:53
Видео: Галкин похвастал пятилетним сыном, поющим хит Эдит Пиаф
4:36
Гусман о Маслякове: «Нечего завидовать его дому-дворцу, иномаркам и квартирам»
4:15
Заявивший о нетрадиционной ориентации сын Уилла Смита замечен в объятиях девушки
3:38
Владимир Путин рассказал о новейшем российском оружии

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

24 окт

Аркадий Бабченко выложил фото с «убийцей» за считанные часы до похмелья

21 сен

СК РФ заочно арестовал двух командиров «Правого сектора»*

13 сен

Подозреваемый в заказе «убийства» Бабченко признался, что был завербован СБУ

Лучшие места для встречи Нового года — 2019 в Москве
Где весело встретить Новый год — 2019 в Санкт-Петербурге
Новогоднее обращение Владимира Путина в 2019 году
Ежегодная пресс-конференция Путина — декабрь 2018 года

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Пятый канал вошел в 5 самых популярных каналов ноября!

Пятый канал вошел в десятку лидеров российских телеканалов, заняв пятое место с долей 6,7% среди зрительской аудитории в возрастной категории «Все 25-59». Это новый исторический рекорд канала!

5-tv.ru

Цифры дня

«Такая работа» — лидер российского телеэфира!

10 декабря показ детектива «Такая работа» принёс Пятому каналу первое место и долю 11,6% в аудитории «Все 25-59».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Последний мент, похожий на Куценко, приедет в воскресенье

Капитан Дивов, очень напоминающий Гошу Куценко, внял нашим всеобщим мольбам и решил вернуться.

5-tv.ru

Реклама