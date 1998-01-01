Бывшего лидера отделения «Правого сектора»* нашли с перерезанным горлом

Бывший глава львовского «Правого сектора»* 53-летний Игорь Коцюруба скончался в реанимации после того, как был обнаружен с перерезанным горлом в городе Червоноград.

Как сообщает украинское издание Корреспондент.net, днем 16 декабря в полицию позвонил очевидец, который сообщил о попытке самоубийства. Но теперь родственники и соратники погибшего в основную версию следствия не верят. Они убеждены, что это было убийство.

— Обращаюсь к генеральному прокурору Украины, чтобы он взял дело под личный контроль. Правда о смерти Игоря должна быть установлена, виновные жестко наказаны, — написала в своем Facebook депутат Рады Ольга Богомолец.

По информации РИА Новости, в 2014 году Игорь Коцюруба, возглавлявший «Правый сектор»* Львовской области, был комендантом палаточного городка. После оранжевой революции он руководил во Львове «общественным формированием» по охране правопорядка «Афганская сотня». В 1993 году заявлял, что мечтает устроить в своем городе «Варфоломеевскую ночь» для всех русских.

Ранее Пятый канал сообщал, что воюющий в Донбассе на стороне Киева актер Анатолий Пашинин неожиданно заявил, что в СБУ хотят его смерти.

* запрещенная в России организация