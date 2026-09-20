Явка на выборах в Госдуму превысила показатели 2021, 2016, 2003 и 1993 годов
Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования уже достигла 90%.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Явка на выборах в Госдуму превысила показатели 2021, 2016, 2003 и 1993 годов и составляет 56,57%.
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