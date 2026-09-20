Явка на выборах в Госдуму превысила показатели 2021, 2016, 2003 и 1993 годов

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 374 0

Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования уже достигла 90%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

Явка на выборах в Госдуму превысила показатели 2021, 2016, 2003 и 1993 годов и составляет 56,57%.

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