Байкальск ввел комендантский час из-за нашествия медведей

Байкальск Иркутской области стал первым городом в России, где введён комендантский час из-за нашествия медведей. После 19:00 запрещено находиться на улице и в парках. Даже с собакой погулять нельзя в тёмное время суток. Выход в лес, естественно, закрыт, даже по грибы и по ягоды. Во всей Иркутской области введён режим повышенной готовности, когда запреты не такие строгие, слабее, но ситуация также крайне напряженная.

Ежедневно десятки сообщений поступают о том, что-то тут, то там видят лесного хищника вблизи жилых домов. В 41-м одном регионе уже фиксировали медвежью опасность этой осенью. В восьми субъектах федерации зафиксированы нападения. Известно не менее чем об 11-и жертвах.

Мы уже говорили об этой проблеме в одной из наших предыдущих программ, когда только начались подобные инциденты, но ситуация с тех пор только ухудшилась. Чем ближе зима, тем чаще медведи будут выходить в поисках пищи туда. Надо нагулять жир, а в лесу еды мало, прежде всего кедрового ореха. Неурожай из-за жары. Может, в следующем году ситуация станет и полегче.

Но, судя по всему, эта проблема надолго: медведей и в принципе диких зверей становится больше, ограничения на охоту и применение оружия настолько серьёзные, что не позволяют превентивно решать вопрос. Необходимо серьезно менять законодательство. Но это не быстро. Как защититься — прямо сейчас в репортаже корреспондента «Известий» Владислава Томошаускаса.

Красноярский край. Мужчина прячется от медведя в бытовке. Отвлечь хищника удается буханкой хлеба. Пока тот занят трапезой, бежит к КАМАЗу.

Вот то же зимовье, но спустя пару часов. Медведь выкинул на улицу даже оружейный сейф весом в несколько десятков килограммов. Они способны вскрыть дом, как консервную банку. Вот следы от когтей уже на деревенском доме.

На утро соседи нашли окровавленное тело женщины у забора. Теперь в каждом поселке региона к шорохам в кустах относятся с опаской.

Медведи ходят по-хозяйски. Уже ничего не боятся. Прямо по центральным улицам. Каждое утро жители смотрят под ноги, чтобы посмотреть куда ушел медведь. Вот совсем свежий след. Он небольшой. Медведю около двух лет.

И так практически везде. В этом году уже двенадцать человек не пережили встречу с медведями. Охотоведы называют этот сезон самым опасным за последние пятнадцать лет. А вот чиновники Минприроды в интервью информагентствам чиновники назвали десять-двадцать смертей в год не то чтобы аномалией.

А значит и особенных действий ситуация не требует. В итоге добровольцы и дружинники защищают свои поселки самостоятельно. Вот охота на медведя, который уже несколько дней ходит вокруг небольшого поселка на Камчатке.

Выследили его рядом с тропинкой, по которой каждый день ходят дети.

«Насколько это близко к дому? Ну, тридцать метров. Вот же дом. Прямо на бугре. Вот к нему дорожка отходит», — сказал охотник Александр Алешкин.

На медведей повлияло аномальное тепло. Несмотря на статус хищника, основными продуктами питания для косолапого считаются: ягоды, орехи, желуди и грибы. За лето он может съесть несколько тонн растительности.

«У нас сейчас на юге Сибири в результате глобальной засухи массовый неурожай основных кормов сибирского театра. Это основной зажировочный корм медведю. И поэтому, естественно, оставшись без еды, медведи к людям выходят», — сказал зоолог, охотовед Михаил Кречмар.

А вот еще одно последствие слишком тёплой осени.

Подмосковные Мытищи. Девушка выгуливала собаку недалеко от дома, как внезапно перед ними выбежал лось.

С 15 сентября открыт сезон охоты на лосей. Охота начинается на закате. Переговоры ведут только знаками — это пугливое животное.

В камере тепловизора семья лосей. Задача: застрелить только самца, и это очень сложно. Зверь в итоге сбегает, и теперь искать его бесполезно, он может оказаться в десятках километров отсюда.

Вот почему охота на лосей именно сейчас так важна. Трасса М-12 в Подмосковье. Легковушка на полном ходу сбивает животное.

«Мы сначала долго находились в машине. Долго приходили в себя. Дверь моя не открывалась, поэтому приходитлось выбираться через пассажирскую», — рассказал пострадавший в ДТП Александр Казаков.

По вине лосей, в основном после столкновения с ними на трассах, в этом году погибло уже шестьдесят восемь человек. Это почти в пять с половиной раз больше, чем от медведей. У лосей сейчас брачный период. И аномально долгая тёплая погода только удлиняет это время, когда они наиболее опасны.

«Нужно сказать о том, что в этом году погодные условия тоже сыграли немаловажную роль. То есть теплая осень, она затянула период активности, лосей. Поэтому встречи с лосями, я считаю, что они будут продолжаться немного дольше обычного», — сказал биолог Дмитрий Сафонов.

«Меня могло перевернуть. Если уворачиваться, то улететь в кювет. Поэтому просто я приняла как факт, что сейчас я наеду на препятствие», — сказала пострадавшая в ДТП Елизавета Новикова.

Елизавета наехала на уже мёртвого лося. Скорее всего, животное сбил другой водитель, но сбежал с места ДТП. Потому что не хотел платить. Это не редкость, когда темная туша лежит на тёмной дороге.

«Два ребра сломал. Так еще и обрадовали, что придется заплатить за это аж восемьдесят тысяч рублей», — сказал пострадавший Андрей Семенов.

В случае с медведями инициативы чиновников ещё страшнее для человека. Без лицензии охотится нельзя, оштрафуют на сотни тысяч рублей. Больше того, в пределах населённого пункта стрелять, то есть защищаться нельзя. Вот характерное видео. Охотники преследуют зверя на реке. Хотя всего несколько минут он ходил среди домов и мог напасть на человека.

В 2024 Минприроды насчитывали около 296 тысяч особей, а в 1926 году — уже 308 тысяч. Лосей по последним данным, около полутора миллионов. Обе популяции постоянно растут, и количество проблем, в том числе из-за изменений климата будет становится с каждым годом только больше.