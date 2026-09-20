«Мавра уберут»: почему Зеленскому стоит посмотреть на приговор Тачи

Зеленскому предрекли судьбу Тачи

Вот куда надо посматривать Зеленскому - на Гаагу. Там вынесли беспрецедентный приговор нескольким лидерам косовских албанцев, в том числе бывшему президенту непризнанного Косова Хашиму Тачи. Почему ситуация беспрецедентная? Потому что в основном Гаага судила лидеров Сербии и бывшей Югославии: Милошевич, Караджич, Шешель, Младич — некоторые так и закончили свою жизнь в Гааге.

А вот албанцев и особенно косоваров «международный» суд если и трогал, то как политиков и военных средней руки. А тут целый Хашим Тачи. Его в западной прессе называли не иначе как балканским Джорджем Вашингтоном.

Байден, Клинтоны — оба, Обама, Олбрайт и Райс — все пели ему дифирамбы. И вдруг приговор: двадцать пять лет. За убийства почти ста человек. За пытки трехсот человек. За незаконное лишение свободы. Все на Балканах давно знали, кто такой Тачи. По кличке «Змей».

В ПАСЕ, Парламентской ассамблее Совета Европы, еще в 2011 году был представлен доклад о том, как «Змей», будучи полевым командиром, организовал торговлю органами. И ничего. Он был уверен в собственной безнаказанности. Очевидно, это время прошло. Его продвигали, чтобы он разрушил Югославию, чтобы ослабил, обескровил Сербию. Он это сделал. Ну все. Стал бельмом на глазу. Начал что-то говорить про Великую Албанию, задружил с турками. С ума сошел. Зачем такой Европе? Как Брюсселю дальше охмурять Сербию, когда в фаворе в ЕС заклятый враг. А теперь можно сказать Белграду: видите, мы какие непредвзятые, мы и ваших судили, и вот, ваших врагов. Хватит ломаться, давайте уже, забывайте про этих русских, идите к нам в ЕС. Чего вы за прошлое цепляетесь?

А сербы цепляются. Смотрите, как хоронили осужденного в той же Гааге и скончавшегося в тюрьме генерала Ратко Младича. Как героя. И вот как отреагировал на это Брюссель. Мол, присутствие официальных лиц и элементы государственных церемоний расстроили его. Мол, как так, Младич же ай-яй какой нехороший. Сначала вздумалось, что Урсула осудила Украину за чествование убийц, коллаборационистов Мельника и Коновальца. Но нет, сербов опять тыкают носом. Но Зеленскому очень внимательно стоит посмотреть, чего стоят «восторги» Запада и уверения в поддержке. Когда мавр сделает свое дело, мавра уберут. Эксклюзивный материал подготовил наш коллега Кай Страчан.

Это аксиома, которую частные случаи лишь подтверждают. Был такой английский пират, точнее капер, то есть пират с «лицензией» от британского короля. Генри Эвери. И пока он грабил врагов короля, все было хорошо. Но однажды он напал не на тех. Захваченный им корабль «Ганг-и-Савай» принадлежал Великим Моголам, была такая империя, занимавшая почти весь Индостан. А с ними Лондон только-только налаживал отношения. Эвери сразу был объявлен в розыск. По всему миру. И все, закончилась история везучего флибустьера. Куда сам он делся, доподлинно не известно, но часть его команды переловили и перевешали в Англии, Ирландии и Североамериканских колониях.

Почему мы об этом вспомнили? Потому что ученые вроде бы обнаружили его последнее пристанище. На забытых богом островах в Атлантическом океане. История сама по себе интересная, захватывающая, но еще и поучительная как урок для тех, кто служит чужим интересам.

Одна из самых важных находок: обугленный деревянный корпус судна. Доски скреплены деревянными нагелями, а на дне сохранился балласт из камней. Корабль сгорел до ватерлинии. Археологи предполагают, что это может быть флагман Генри Эвери — знаменитый корабль «Фэнси». Археологи искали его долгие триста лет. По всему миру от Мадагаскара до Карибов. И кажется наконец напали на след легендарного пиратского короля. На борту теоретически может быть самый крупный клад в истории человечества.

Сорокашестипушечный фрегат Эвери был самым быстроходным в Индийском океане. Но не это сделало моряка суперзвездой среди пиратов. В 1695 году в результате грандиозного налета бывший английский капер ограбил корабль могольского падишаха. На тот момент самого богатого человека в мире.

«Англичане всегда стремились в Индию. Индия была не просто колонией, она была самым главным камнем в короне английской империи. Потому что там были Великие Моголы», — сказал историк, писатель Александр Мясников.

Новости о налете разлетелись быстрее ветра. Разразился дипломатический скандал. Могольский падишах требовал голову Эвери.

«Эвери объявили в международный розыск. Его искали не только суда Империи Моголов, которых атаковали, но прежде всего преследование велось со стороны британских властей. Поскольку деятельность пирата пошла в обход интересов Англии. Моголы даже предлагали предпринять санкции против всех англичан из-за его действий», — сказал профессор Автономного университета Барселоны Бернат Эрнандес.

В это же время король пиратов забрал сокровища на сотни тысяч, закупился провизией и пропал. Последним его убежищем считаются Багамы. Здесь вот уже 300 лет роют землю кладоискатели со всего света.

«Это было удачное место, чтобы спрятать свои сокровища там, где их никто не найдет, потому что в то время о Багамах было мало что известно», — сказал капитан, инструктор по дайвингу Чанг Чин.

До Нассау Эвери добрался под другим именем. Тогда его все звали Бенджамин Бриджмен. Местному губернатору он представился нелегальным работорговцем. И подарил свой корабль в обмен на молчание. Только спустя 300 лет власти впервые разрешили археологам заглянуть в закрытую часть легендарной бухты морских разбойников.

«Мы движемся к северу. И внезапно мое сердце начинает бешено колотиться. На морском дне мы видим древесину. Смахиваем ил метр за метром. И у нас там оказывается целый корабль! Он сгорел», — сказал морской археолог, глава экспедиции Шон Кингсли.

Помимо фрегата Эвери на морском дне оказались остатки кораблей Черной Бороды и Калико Джека. Международная группа археологов впервые обнаружила здесь прямые свидетельства деятельности настоящих карибских пиратов. А еще курительные трубки, бортовые орудия и, конечно, стеклянные бутылки из-под рома. Местные жители тоже поделились находками. Среди которых древние монеты.

«Это, вероятно, самое большое сокровище, которое я когда-либо находил. Я был так взволнован, как будто нашел клад с золотом или сундук. Но их было всего несколько. И они были выброшены прибоем», — рассказал дайвер Майк Гудвин.

Добыча с «Ганг-и-Савая» составляла от 325 до 600 тысяч фунтов стерлингов. Сегодня это тридцать три миллиарда рублей. А если учитывать историческую ценность, куш составит больше ста миллиардов. На эти деньги один человек может купить «Лужники». А на остаток: пять небольших островов на Карибах. И эта мечта всех кладоискателей может лежать под ногами, прямо в этой бухте.

«Делится всегда это так: в чьих территориальных водах, кто нашел и кто изначально был хозяин этих сокровищ. То есть кого они ограбили. Если в Багамах по закону половину забирает государство, значит, оно половину заберет», — рассказал кладоискатель Владимир Порываев.

После Нассау Эвери как будто исчез. В прошлом году ученые нашли якобы его зашифрованное письмо, из которого становится понятно, что пират стал шпионом короны. В обмен на все награбленное золото его тайно помиловали. И дали тихо дожить свой век под чужим именем в английской глубинке. Вот и сейчас на дне бухты в Нассау богатств обнаружить не удалось. Пока что.

«И в отличие от других найденных нами кораблей, на этом не было ничего. Его полностью разграбили», — сказал Шон Кингсли.

Но дайверы продолжат исследовать воды Нассау. Они рассчитывают найти под слоями ила около сотни кораблей. Уже нашли шесть. Может, и золото короля пиратов лежит где-то на морском дне. До сих пор прямых археологических доказательств присутствия пиратов именно в этой закрытой зоне гавани не было. Новая экспедиция впервые дает ученым материальные свидетельства того, что Нассау был настоящим оплотом карибского пиратства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.