Сергей Боярский заявил о возможном возвращении в аэропорты курительных комнат

В российских аэропортах снова появятся места для курения. Об этом сообщил на своей странице в Instagram автор законопроекта депутат Госдумы РФ Сергей Боярский.

— Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал к принятию мой законопроект о возврате курительных кабин в «чистые зоны» аэропортов. Здравый смысл сегодня победил! Ждем вынесения законопроекта на первое чтение. Всем спасибо за поддержку! — написал он.

Авторы этого предложения считают, что запрет на курение в общественных местах никак не помогает курильщикам отказаться от вредной привычки, однако создает массу неудобств как им самим, так и окружающим.

Сергей Боярский рассказал, что работа над законопроектом велась два года, при поддержке избирателей, экспертов, авиаузлов, авиакомпаний, общественных организаций пассажиров и перевозчиков.

— Я благодарю всех, кто проголосовал за, и даже тех, кто против или воздержался. Потому что у нас одна общая задача — сделать так, чтобы в общественные зоны аэропортов вернулся чистый воздух без табачного дыма. А Минздраву я рекомендую создать большую федеральную программу помощи тем, кто хочет бросить курить. Это будет справедливо, — заключил депутат.

Как ранее сообщал Пятый канал, в Министерстве здравоохранения считают, что возвращение курительных комнат в аэропорты нарушает конституционные права россиян на благоприятную среду жизнедеятельности.