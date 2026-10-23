Был живым и талантливым: прощание с Андреем Терентьевым прошло в Петербурге

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 283 0

Артиста проводили в последний путь коллеги, родные и близкие.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Панихида и прощание с Андреем Терентьевым прошли в Петербурге

В Санкт-Петербурге состоялись панихида и прощание со звездой фильма «Мы из будущего» и сериала Пятого канала «Филин» Андреем Терентьевым. Кадры публикует 5-tv.ru.

Проводить артиста в последний путь пришли его родные и близкие, коллеги и соратники по работе в кино. Они вспоминали его, как необыкновенно живого и талантливого артиста.

Терентьев умер в возрасте 44 лет. За время своей актерской карьеры он блестяще сыграл в ряде крупных проектов — в частности, в фильмах и сериалах, таких как «Реализация», «Подсудимый», «Филин», «Крылья империи», «Первый отдел», «Солнцепек» и других.

Всероссийскую известность Терентьев приобрел благодаря роли Спирта в фантастическом фильме «Мы из будущего», вышедшем на экраны в 2008 году. Также в его послужной список вошли роли в таких популярных проектах, как «Горюнов», «Высокие ставки» и «Такая работа». Одним из последних экранных воплощений артиста стал сериал «Десять историй о любви и смерти».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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