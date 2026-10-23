В ДТП с автобусом в Екатеринбурге пострадали 15 человек

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Кристина Порошина
Кристина Порошина Срочная новость 131 0

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, его госпитализировали в больницу.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов; 5-tv.ru

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В Екатеринбурге 15 человек пострадали при столкновении рейсового автобуса и легкового автомобиля. Об этом сообщил источник 5-tv.ru 

Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 23 октября на улице 8 Марта. Один из участников ДТП получил тяжелые травмы. Пострадавшего госпитализировали, его состояние оценивается как тяжелое.

На месте происшествия работают бригады медиков. Специалисты оказывают помощь пострадавшим и устанавливают все обстоятельства аварии. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семь человек погибли при столкновении минивэна с грузовиком на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Авария произошла в Тобольском муниципальном округе Тюменской области.

По информации источника 5-tv.ru, минивэн врезался в фуру, которая стояла на проезжей части. После столкновения оба транспортных средства загорелись.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС. 

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