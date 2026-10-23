Подростка задержали за поджог АЗС по заданию незнакомцев

В Балашихе задержали подростка, подозреваемого в поджоге колонки на АЗС

Полицейские задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в поджоге топливораздаточной колонки на автозаправочной станции (АЗС) в Балашихе. По данным полиции, юноша действовал по указаниям неизвестных, связавшихся с ним через мессенджер. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Возгорание произошло на АЗС на Леоновском шоссе. Огонь ликвидировали, пострадавших нет. Правоохранители установили, что причиной пожара стал поджог.

Подозреваемого, жителя Можайского городского округа, вскоре установили и доставили в отдел полиции. Во время опроса в присутствии законных представителей подросток рассказал, что получил указания от неизвестных, которые представились сотрудниками органов безопасности.

Следователь Следственного управления МУ МВД возбудил уголовные дела по статьям об умышленном уничтожении имущества и террористическом акте.

В подмосковном главке МВД напомнили подросткам и их родителям о необходимости не выполнять требования незнакомцев, поступающие по телефону или в мессенджерах, и сразу сообщать о таких случаях в полицию.

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