Отец хотел скрыть диагноз: Гайдулян вспомнил, как узнал о лимфоме

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 71 0

За день до постановки диагноза актер заметил очередь в онкоцентр и ужаснулся.

Рак Андрея Гайдуляна

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Длительный кашель помог вовремя обнаружить у Гайдуляна рак

Длительный кашель заставил актера Андрея Гайдуляна обратиться к врачам, которые диагностировали у него рак. Об этом он рассказал в интервью блогеру Василию Трунову.

Артист вспоминал, что его около двух месяцев мучил кашель. Когда он приехал в родной город Кишинев, родители настояли на проведении полноценного обследования. В результате у актера заподозрили онкологическое заболевание.

Первым об этом узнал отец актера, который сперва хотел скрыть от сына плохие новости, чтобы не пугать. Ведь рак еще необходимо было подтвердить. Однако Гайдулян заглянул в бумаги и увидел там слово, которое до этого слышал только в медицинских сериалах — лимфома. Это злокачественная опухоль, развивающаяся из клеток иммунной системы.

«А за день до этого я проезжал по городу, там есть онкологический центр, а там очередь. И я еще подумал: „Господи, помилуй! Какой ужас — оказаться в Кишиневе, где медицина не самая лучшая, стоять в очереди в онкоцентр. Как ты себя будешь ощущать?“ На следующий день я стоял в этой очереди!» — вспоминал актер.

Это было в 2015 году. За это время он перенес операции и прошел химиотерапию. Лечение проходил в Германии. Медикам удалось добиться ремиссии, и артист сумел вернуться к нормальной жизни.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что рак блогера Лерчек вновь начал прогрессировать. Результаты обследования показали рост метастаз.

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