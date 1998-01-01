В Малом театре прокомментировали известие о смерти актера Олега Мартьянова

Заслуженный артист России Олег Мартьянов, скончавшийся во вторник, 18 декабря, был очень талантливым человеком, который любил сцену и зрителей. Такое мнение высказал в интервью Пятому каналу его коллега, народный артист Малого театра Александр Ермаков.

— Когда уходят такие люди, красивые душой, красивые внешне, любящие, отзывчивые. У него талант был во всем… Хочется сказать: как жаль, как плохо, что этого человека не будет с нами. Прости нас, Олег, — сказал Ермаков.

Артист также добавил, что его коллега, сыгравший десятки ролей, был очень хорошим партнером по сцене.

Ранее Пятый канал сообщал о кончине на 67-м году жизни заслуженного артиста России Олега Мартьянова. Он сыграл более 70 ролей в спектаклях, среди которых в основном постановки по произведениям русских классиков Алексея Толстого, Михаила Салтыкова-Щедрина, Александра Грибоедова, Дениса Фонвизина и других.