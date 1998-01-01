Ушел из жизни заслуженный артист России Олег Мартьянов

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Актер скончался 18 декабря в возрасте 66 лет.

Фото: www.globallookpress.com

Заслуженный артист России Олег Мартьянов, игравший в десятках спектаклей на сцене Малого театра ушел из жизни 18 декабря в возрасте 66 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте театра.

— 18 декабря на 67 году жизни скончался заслуженный артист России Олег Сергеевич Мартьянов. Коллектив Малого театра приносит свои соболезнования родным и близким артиста, — говорится в сообщении.

Олег Мартьянов сыграл более 70 ролей в спектаклях, среди которых в основном постановки по произведениям русских классиков Алексея Толстого, Михаила Салтыкова-Щедрина, Александра Грибоедова, Денис Фонвизина и других.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что ушел из жизни легендарный стилист, основавший бренд Oribe.

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