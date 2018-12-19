После Нового года четверть работодателей планирует сократить сотрудников

Почти четверть российских работодателей — 23% — планирует в 2019 году сократить штат. Соответствующее исследование проведено порталом Rabota.ru, пишет «Российская газета».

Под увольнение в первую очередь могут попасть сотрудники таких сфер деятельности как «медиа и маркетинг», а также «продукты питания». Менее всего это затронет тех, кто трудится в компаниях по оказанию услуг для бизнеса.

Есть и позитивный момент в исследовании сайта по поиску работы: 18% работодателей не исключают возможности расширить штат, а 20% подумывают об открытии новых направлений своей деятельности.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что более половины работодателей в России отказались от новогодних премий для своих сотрудников.