В Швейцарии выросло число мошенничеств, предположительно связанных с Украиной
Одна из платформ, фигурирующих в расследовании Берна, нанесла ущерб почти на четыре миллиона франков.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В Швейцарии фиксируют рост числа мошеннических преступлений, которые могут быть связаны с украинскими колл-центрами. Об этом 4 октября сообщила газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на межведомственную сеть NEDIK, координирующую борьбу с киберпреступностью.
По данным издания, власти Берна уже несколько лет расследуют дело, одним из фигурантов которого является предполагаемый руководитель нескольких колл-центров в Киеве. Одна из платформ под его управлением, как пишет газета, причинила ущерб в Швейцарии почти на четыре миллиона франков — около 4,84 миллиона долларов.
Также издание рассказало об операции Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры по разоблачению преступной организации.
Согласно публикации, эту структуру возглавляет чиновник офиса генерального прокурора Украины. Газета связывает деятельность организации с мошенническими колл-центрами.
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