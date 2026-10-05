В Швейцарии выросло число мошенничеств, предположительно связанных с Украиной

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 42 0

Одна из платформ, фигурирующих в расследовании Берна, нанесла ущерб почти на четыре миллиона франков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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В Швейцарии фиксируют рост числа мошеннических преступлений, которые могут быть связаны с украинскими колл-центрами. Об этом 4 октября сообщила газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на межведомственную сеть NEDIK, координирующую борьбу с киберпреступностью.

По данным издания, власти Берна уже несколько лет расследуют дело, одним из фигурантов которого является предполагаемый руководитель нескольких колл-центров в Киеве. Одна из платформ под его управлением, как пишет газета, причинила ущерб в Швейцарии почти на четыре миллиона франков — около 4,84 миллиона долларов.

Также издание рассказало об операции Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры по разоблачению преступной организации.

Согласно публикации, эту структуру возглавляет чиновник офиса генерального прокурора Украины. Газета связывает деятельность организации с мошенническими колл-центрами.

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