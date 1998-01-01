Видео: В Комсомольске-на-Амуре груз с полуприцепа едва не раздавил карету скорой помощи

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Водитель автомобиля оказался зажат покореженным металлом, его вызволяли при помощи автогена.

Фото, видео: Вконтакте @knamur, instagram @slepoyfoto

В Комсомольске-на-Амуре перевозимая на полуприцепе силовая электроустановка упала прямо на крышу проезжавшей мимо машины скорой помощи. Как стало известно Пятому каналу, ДТП произошло на перекрестке Павловской и Севастопольской улиц.

На кадрах, снятых очевидцем видно, что кабина скорой помощи очень серьезно помята, лобовое стекло разбито.

Сообщается, что водитель автомобиля оказался зажат покореженным металлом. Чтобы его освободить, спасатели использовали автоген, а для того, чтобы убрать электроустановку с крыши, пришлось задействовать подъемный кран.

Ранее Пятый канал публиковал видео страшной аварии с участием машины скорой помощи на Кубани, в которой погибли шесть человек.

Видео: В Комсомольске-на-Амуре груз с полуприцепа едва не раздавил карету скорой помощи

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Вконтакте @knamur, instagram @slepoyfoto

2/4

Вконтакте @knamur, instagram @slepoyfoto

3/4

Вконтакте @knamur, instagram @slepoyfoto

4/4

Вконтакте @knamur, instagram @slepoyfoto

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