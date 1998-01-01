Заместитель главреда «Эха Москвы» подвергся вооруженному нападению

В ночь на 19 декабря нападению подвергся заместитель главного редактора радио «Эхо Москвы» Сергей Бунтман. Все произошло в то время, когда Бунтман покидал вечеринку по случаю празднования дня рождения главреда «Эха» Алексея Венедиктова. Об этом на своей странице в Facebook сообщила публицист Лидия Скрябина.

Facebook @Лидия Скрябина

День рождения отмечали в ресторане «Шинок» на улице 1905 года. По словам Скрябиной, она и Бунтман ждали вызванного такси, и в какой-то момент Сергей случайно задел своей одеждой бампер внедорожника, припаркованного, что называется, вторым рядом. Сразу после этого из-за руля выскочил человек, оттолкнул Скрябину, схватил Бунтмана за воротник и приставил к его голове предмет, похожий на пистолет.

Неминуемой драки, рассказывает Скрябина, удалось избежать только благодаря ому, что все происходящее видел еще один гость Венедиктова, который со своим водителем оттеснил Бунтмана и увез их со Скрябиной.

В настоящее время Лидия не знает, как поступить. Ей удалось сфотографировать автомобиль, из-за руля которого выскочил человек напавший на Бунтмана. На фото хорошо видны регистрационные номера.

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