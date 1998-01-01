Заместитель главреда «Эха Москвы» подвергся вооруженному нападению

, 9:53 385

Разъяренный водитель дорогой иномарки угрожал Сергею Бунтману предметом, похожим на пистолет.

Фото: Facebook @Лидия Скрябина

В ночь на 19 декабря нападению подвергся заместитель главного редактора радио «Эхо Москвы» Сергей Бунтман. Все произошло в то время, когда Бунтман покидал вечеринку по случаю празднования дня рождения главреда «Эха» Алексея Венедиктова. Об этом на своей странице в Facebook сообщила публицист Лидия Скрябина.

Facebook @Лидия Скрябина

День рождения отмечали в ресторане «Шинок» на улице 1905 года. По словам Скрябиной, она и Бунтман ждали вызванного такси, и в какой-то момент Сергей случайно задел своей одеждой бампер внедорожника, припаркованного, что называется, вторым рядом. Сразу после этого из-за руля выскочил человек, оттолкнул Скрябину, схватил Бунтмана за воротник и приставил к его голове предмет, похожий на пистолет.

Неминуемой драки, рассказывает Скрябина, удалось избежать только благодаря ому, что все происходящее видел еще один гость Венедиктова, который со своим водителем оттеснил Бунтмана и увез их со Скрябиной.

В настоящее время Лидия не знает, как поступить. Ей удалось сфотографировать автомобиль, из-за руля которого выскочил человек напавший на Бунтмана. На фото хорошо видны регистрационные номера.

Ранее Пятый канал рассказывал о покушении на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

3:58
Видео: Маколей Калкин повторил культовые сцены из «Один дома»
3:31
Ида Галич ответила на слухи о ее попытках увести Элджея у Насти Ивлеевой
3:05
Испугалась аттестации: Украинская учительница взяла детей в заложники — видео
2:47
«Добровольный эксгибиционизм» — Песков рассказал почему у Путина нет смартфона
2:26
Блогер, депутат и водитель: Какие профессии интересовали россиян в 2018 году
2:04
Саша Бортич показала своего любовника
1:39
Знаменитый Бэнкси показал видео с новым граффити
1:23
Видео: Серфер «оседлал» гигантскую волну и почти стал мировым рекордсменом
1:05
Видео: Пожар вспыхнул на химическом заводе в Бельгии
1:01
С 20 декабря в России вводится особый противопожарный режим
0:53
«Новизны нет»: Песков прокомментировал заявления Порошенко о Керченском проливе
0:38
Видео: Жители села под Нижним Новгородом скинулись на ремонт местной больницы
0:23
«Трусливую» амфибию назвали в честь Дональда Трампа
0:09
Украинские минометчики обстреляли окраину Донецка
23:58
Владимир Путин стал самой упоминаемой в СМИ персоной в 2018 году
23:46
В России могут отменить скидки на штрафы за нарушение ПДД
23:35
Госдума завершает осеннюю сессию
23:18
Мутко пошутил, что после него российский спорт можно еще долго разваливать
23:03
Орбакайте растрогала Галину Волчек до слез
22:47
«Не корочки ради» — Илья Авербух рассказал, почему не пошел в политику

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

19 декабря

Гусман прокомментировал информацию о нападении его водителя на Бунтмана

Лучшие места для встречи Нового года — 2019 в Москве
Где весело встретить Новый год — 2019 в Санкт-Петербурге
Новогоднее обращение Владимира Путина в 2019 году
Ежегодная пресс-конференция Путина — декабрь 2018 года

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Отличное меню к новогоднему столу от Пятого!

31 декабря специально для своих любимых телезрителей Пятый канал подготовил потрясающую новогоднюю программу из лучших фильмов и любимых хитов 90-х!

5-tv.ru

Цифры дня

«Последний мент» стал первым!

В воскресенье, 16 декабря, телезрительницы России подарили Пятому долю 10,1% в аудитории «Женщины 25-59» и первое место среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Последний мент, похожий на Куценко, приедет в воскресенье

Капитан Дивов, очень напоминающий Гошу Куценко, внял нашим всеобщим мольбам и решил вернуться.

5-tv.ru

Реклама