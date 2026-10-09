ВС России освободили 118 зданий и ликвидировали 15 боевиков ВСУ в Доброполье

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 50 0

Подразделения группировки «Центр» продолжают продвижение в разных частях города.

ВС России освободили 118 зданий в Доброполье

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Подразделения группировки войск «Центр» за прошедшие сутки освободили 118 зданий в Доброполье Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

По данным Минобороны, штурмовые группы 51-й общевойсковой армии продвигаются в центральной и северной частях города. Военнослужащие морской пехоты действуют на западе Доброполья и продолжают уничтожать украинские подразделения на территории шахты «Добропольская».

Как уточнили в Минобороны, за сутки были уничтожены 15 боевиков ВСУ и два пикапа.

В продвижении российских штурмовых групп задействованы расчеты войск беспилотных систем. Авиация наносит удары по выявленным огневым позициям и местам сосредоточения украинских военнослужащих.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Кияница в Сумской области. В Минобороны РФ также заявили о поражении живой силы и техники украинских формирований в Харьковской и Сумской областях. За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 1850 боевиков, 15 боевых бронированных машин и 134 автомобиля.

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