У берегов Чукотки ученые встретили редчайшего представителя морских китов

Представители научного сообщества Московского государственно университета (МГУ) и их коллеги из Камчатского филиала Тихоокеанского института географии проводили наблюдения за жизнью китообразных в проливе Сенявина у берегов Чукотки. В процессе исследования ученым выпала, по их словам, редкая удача — им встретился представитель вида, находящегося на грани вымирания — японский кит.

— На весь океан их насчитывается едва ли пара сотен, и каждая встреча с японским китом — большое везение. Мы наблюдали его в течение восьми дней, он держался в скоплении горбачей, присоединялся к группам, кормился с ними совместно, — рассказал сайту национального парка «Берингия» морской биолог Иван Федутин.

В результате проведенных генетических исследований, ученым удалось установить, что наблюдаемый ими кит — представитель не западной (российской), а восточной (американско-канадской) субпопуляции, которая как раз находится на грани вымирания, и зоологи не уверены, сможет ли она восстановиться.

Японский кит был объектом интенсивного китобойного промысла в течение 70 лет. За это время, по разным данным было уничтожено от 26 500 до 37 000 особей.

Ранее Пятый канал рассказывал о появлении горбатого кита в Балтийском море рядом с городом Выборг Ленинградской области.