Международный день помощи бедным: кто, когда и зачем придумал

Международный день помощи бедным отмечается во всем мире 19 декабря. Этот день появился сравнительно недавно — Организация Объединенных Наций (ООН) учредила его в 1995 году. Таким образом мировое сообщество хотело обратить внимание общественности на проблему нищеты и привлечь страны к разработкам планов по ее искоренению.

С тех пор ООН приняла множество программ, ставящих своей целью искоренение бедности. Они начали действовать в начале XX века, однако существенных подвижек в этом вопросе пока нет. До сих пор остаются государства, в которых средний прожиточный суточный максимум составляет менее одного американского доллара (приблизительно 67 рублей).

Поиски путей выхода из ситуации продолжаются. В Международный день помощи бедным в разных странах проходят семинары, форумы и социальные акции, привлекающие общественность к решению проблемы.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что в России разработали программу по борьбе с бедностью.