Крупнейшие холдинги и КВН запускают совместное производство развлекательного контента

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В рамках стратегического партнерства будут созданы телевизионные сериалы, шоу-программы и полнометражные комедии с эксклюзивным участием актеров и авторов Клуба веселых и находчивых

Фото: Kvn.ru

Национальная Медиа Группа (НМГ), «СТС Медиа» и Первый канал подписали соглашение с ООО «ТТО «АМИК» (Клуб веселых и находчивых — КВН) о стратегическом партнерстве.

В рамках соглашения запускается совместное производство развлекательного контента (телевизионные сериалы, шоу-программы и полнометражные комедии) с эксклюзивным участием актеров и авторов КВН. Первым проектом станет сериал «Корни» на канале СТС, начало съемок которого запланировано на 2019 год. Также запланировано еще пять телевизионных проектов.

Участникам КВН станет доступна возможность получить системное профильное образование на телевизионных факультетах школы кино и телевидения «ИНДУСТРИЯ».

— Национальная Медиа Группа активно инвестирует в контентное направление. Мы намерены развивать юмористический жанр и рассчитываем, что партнерство с КВН даст серьезный импульс развитию развлекательного контента и привлечет в холдинг лучшие таланты, — заявила генеральный директор НМГ Ольга Паскина.

В свою очередь генеральный директор Первого канала Константин Эрнст подчеркнул, что на протяжении 30 лет КВН является главной кузницей кадров для телесериалов и развлекательного телевидения.

— По-моему, это хорошая новость для молодых людей, которые ярко проявили свои способности и таланты в играх Клуба Веселых и Находчивых! Теперь у них появляется возможность вполне профессионально начать осваивать огромные телевизионные просторы с поддержкой Национальной Медиа Группы, — отметил Александр Васильевич Масляков.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что НМГ представила собственный бренд, рассказывающий о расширении холдинга в сфере кинопроизводства.

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