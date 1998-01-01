Жители Ямала несколько дней обсуждают ролик с Дедом Морозом, появившийся в соцсетях. На нем знаменитый сказочный персонаж стремительно движется по заснеженному полуострову в районе села Мыс Каменный в оленьей упряжке. При этом сотрудники одного из местных телеканалов, которым удалось снять это видео, пытаются его окликнуть, однако упряжка очень быстро скрылась из виду.

— Кажется, Дед Мороз все же существует… Только непонятно, почему он сбежал от мужиков, — написал в соцсетях один из жителей Ямала.

— Все понятно. Рано еще подарки раздавать, а они вон просят, — пошутил в ответ другой комментатор.

Ранее Пятый канал сообщал, что чаще всего дети перестают верить в реальное существование главных новогодних персонажей по вине родителей.